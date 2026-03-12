Solaris встал на паузу: Петербург теряет конвейер
Solaris встал на паузу: Петербург теряет конвейер

Опубликовано: 12 марта 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В конце января корейский концерн Hyundai-KIA потерял возможность обратного выкупа своих заводов в Северной столице.

В Санкт-Петербурге остановлено производство автомобилей Solaris. Последние экземпляры выпустили на заводе в декабре 2025 года.

По словам главы «Автостата» Сергея Целикова, в России за первые два месяца 2026 года реализовали свыше 3 тысяч машин этой марки — это на 24% превышает показатель января-февраля прошлого года.

Сейчас Solaris находится на 10-й позиции в рейтинге продаж, но, как считает Целиков, это положение ненадолго сохранится.

В то же время в 2026 году на петербургском заводе не собрали ни одной машины — завершение конвейера пришлось на декабрь 2025-го.

С марта 2024-го по конец 2025 года в городе на Неве произвели чуть более 70 тысяч таких автомобилей. Всего с начала продаж марки по России продано 52,5 тысячи единиц.

Отметим, что в конце января 2026 года Hyundai-KIA утратила право на обратный выкуп своих петербургских заводов.

Автор:
Юлия Аликова
