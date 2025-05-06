Александр Розенбаум и другие: обнародован звездный состав концерта ко Дню Победы в Петербурге

9 мая 2025 года Санкт-Петербург отметит 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Центральным событием праздничной программы станет концерт на Дворцовой площади, который соберет знаменитых российских артистов и музыкальные коллективы. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Программа концерта «От Победы к Победам»: звездный состав

Праздничная программа на Дворцовой площади начнется в 15:00 и завершится в 19:45. После традиционной акции «Бессмертный полк» концертную программу «От Победы к Победам» откроет народный артист России Александр Розенбаум. Его выступление станет ярким началом праздничного мероприятия.

В концерте также примут участие народные артисты России Василий Герелло и Дмитрий Певцов, заслуженная артистка России Пелагея, а также известные ансамбли «Песняры» и «Невские зори». Кроме того, перед публикой выступят воспитанницы Санкт-Петербургского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».

Музыкальная программа: патриотизм и современность

В репертуар концерта войдут как классические песни о войне и Победе, так и современные композиции, посвященные героизму и мужеству защитников Родины.

Кульминацией концертной программы станет исполнение легендарной песни «День Победы» всеми участниками концерта. Это будет мощный и эмоциональный момент, объединяющий всех присутствующих в чувстве гордости за историю страны и памяти о павших героях. Выбор именно этой песни — символ единения и памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

Организация концерта и доступ для публики

Концерт на Дворцовой площади — крупномасштабное мероприятие, требующее тщательной организации и планирования. Необходимо обеспечить безопасность и комфорт для всех посетителей, а также создать атмосферу торжества и памяти. Концерт будет открыт для всех желающих принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.