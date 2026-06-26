Минус одна пересадка: как долететь из Петербурга в Анкару за 4 часа и почему это лучший путь к шарам Каппадокии

Хорошие новости для тех, кто планирует отпуск или деловую поездку в Турцию. Теперь из Пулково можно улететь сразу в столицу — Анкару.
Раньше такого прямого маршрута в расписании нашего аэропорта просто не было.
Когда и как летим
Как рассказали в пресс-службе аэропорта, первый самолет отправится уже 1 июля. Полеты будет выполнять авиакомпания AJet (это «дочка» знаменитых Turkish Airlines).
Расписание удобное — рейсы планируют пять раз в неделю:
- Понедельник, вторник, четверг.
- Суббота и воскресенье.
Вылет ранний — в 05:00 утра. В полете проведете всего 4 часа. Это отличный вариант, чтобы не тратить лишнее время на пересадки в Стамбуле.
Зачем ехать в Анкару
Анкара — это не курортный город с отелями «все включено». Это современный мегаполис, сердце страны.
- Для туристов: отсюда намного ближе и удобнее добираться до Каппадокии — того самого места с подземными городами и воздушными шарами.
- Для бизнеса: здесь сосредоточены все государственные ведомства и крупные компании.
- Для истории: в городе потрясающие музеи и огромная крепость с видом на весь город.
Стамбул тоже не отстает
Если вам все же больше по душе Стамбул, то туда тоже летают прямые рейсы, но четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Пулково — в полпервого ночи.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Пулково отмечает свой день рождения.