Минус одна пересадка: как долететь из Петербурга в Анкару за 4 часа и почему это лучший путь к шарам Каппадокии

Прямые рейсы запустят с 1 июля.

Хорошие новости для тех, кто планирует отпуск или деловую поездку в Турцию. Теперь из Пулково можно улететь сразу в столицу — Анкару.

Раньше такого прямого маршрута в расписании нашего аэропорта просто не было.

Когда и как летим

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, первый самолет отправится уже 1 июля. Полеты будет выполнять авиакомпания AJet (это «дочка» знаменитых Turkish Airlines).

Расписание удобное — рейсы планируют пять раз в неделю:

Понедельник, вторник, четверг.

Суббота и воскресенье.

Вылет ранний — в 05:00 утра. В полете проведете всего 4 часа. Это отличный вариант, чтобы не тратить лишнее время на пересадки в Стамбуле.

Зачем ехать в Анкару

Анкара — это не курортный город с отелями «все включено». Это современный мегаполис, сердце страны.

Для туристов: отсюда намного ближе и удобнее добираться до Каппадокии — того самого места с подземными городами и воздушными шарами.

отсюда намного ближе и удобнее добираться до Каппадокии — того самого места с подземными городами и воздушными шарами. Для бизнеса: здесь сосредоточены все государственные ведомства и крупные компании.

здесь сосредоточены все государственные ведомства и крупные компании. Для истории: в городе потрясающие музеи и огромная крепость с видом на весь город.

Стамбул тоже не отстает

Если вам все же больше по душе Стамбул, то туда тоже летают прямые рейсы, но четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Пулково — в полпервого ночи.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Пулково отмечает свой день рождения.