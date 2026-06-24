Лицо как пропуск и роботы на поле: Пулково отмечает день рождения в цифровом стиле

Когда аэропорт имел другое название.

Главные воздушные ворота Петербурга празднуют день рождения. История аэропорта началась в 1932 году. Тогда он назывался «Шоссейная» — в честь ближайшей железнодорожной станции.

С тех пор всё изменилось до неузнаваемости. Сегодня Пулково — это не просто взлетная полоса, а огромный «умный» город.

Место, где живет история

Старожилы еще помнят легендарные «стаканы» — пять световых куполов старого терминала. В свое время это была вершина архитектуры.

Сейчас Пулково — это современный комплекс, который ежегодно принимает миллионы людей. Аэропорт связывает Петербург с десятками регионов России и зарубежными странами.

Это главная точка входа для туристов и важный узел для бизнеса.

Лицо вместо паспорта

Пулково уверенно обгоняет время. Это первый аэропорт в стране, где начали массово внедрять посадку по биометрии. Теперь ваше лицо — это ваш пропуск. Забудьте о бесконечных поисках бумажек.

Но на этом технологии не заканчиваются. В Пулково готовятся запустить беспилотную технику. Скоро по перрону будут ездить машины без водителей.

За такие инновации аэропорт официально признали самым цифровым в России по итогам 2025 года. Он взял главную награду премии «Крылья России».

Не только технологии, но и комфорт

Аэропорт постоянно расширяет карту полетов. Появляется всё больше прямых рейсов в города Азии, Ближнего Востока и по всей России.

Внутри терминалов делают всё, чтобы пассажиры не скучали: от выставок современного искусства до уютных зон отдыха.

Кстати, в планах — дальнейшее расширение. Пассажиропоток растет, а значит, аэропорту нужно еще больше места. Впереди — строительство второй очереди терминала.

Ранее «Городовой» рассказывал, как знаменитые «Пять стаканов» Пулково реконструируют.