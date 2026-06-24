Лицо как пропуск и роботы на поле: Пулково отмечает день рождения в цифровом стиле

Главные воздушные ворота Петербурга празднуют день рождения. История аэропорта началась в 1932 году. Тогда он назывался «Шоссейная» — в честь ближайшей железнодорожной станции.
С тех пор всё изменилось до неузнаваемости. Сегодня Пулково — это не просто взлетная полоса, а огромный «умный» город.
Место, где живет история
Старожилы еще помнят легендарные «стаканы» — пять световых куполов старого терминала. В свое время это была вершина архитектуры.
Сейчас Пулково — это современный комплекс, который ежегодно принимает миллионы людей. Аэропорт связывает Петербург с десятками регионов России и зарубежными странами.
Это главная точка входа для туристов и важный узел для бизнеса.
Лицо вместо паспорта
Пулково уверенно обгоняет время. Это первый аэропорт в стране, где начали массово внедрять посадку по биометрии. Теперь ваше лицо — это ваш пропуск. Забудьте о бесконечных поисках бумажек.
Но на этом технологии не заканчиваются. В Пулково готовятся запустить беспилотную технику. Скоро по перрону будут ездить машины без водителей.
За такие инновации аэропорт официально признали самым цифровым в России по итогам 2025 года. Он взял главную награду премии «Крылья России».
Не только технологии, но и комфорт
Аэропорт постоянно расширяет карту полетов. Появляется всё больше прямых рейсов в города Азии, Ближнего Востока и по всей России.
Внутри терминалов делают всё, чтобы пассажиры не скучали: от выставок современного искусства до уютных зон отдыха.
Кстати, в планах — дальнейшее расширение. Пассажиропоток растет, а значит, аэропорту нужно еще больше места. Впереди — строительство второй очереди терминала.
Ранее «Городовой» рассказывал, как знаменитые «Пять стаканов» Пулково реконструируют.