Одна ошибка может обернуться чередой неприятностей: народные приметы на 26 июня

26 июня вспоминали святую мученицу Акулину, которую на Руси считали покровительницей гречихи — одной из самых важных сельскохозяйственных культур.
Что можно делать 26 июня
День начинали с посещения храма. Верующие молились святой Акулине о благополучии семьи, хорошем урожае и достатке.
Главным блюдом дня считалась гречневая каша. Её готовили практически в каждом доме, а также обязательно угощали нуждающихся, странников и путников.
Если позволяла погода, крестьяне занимались посевом гречихи. Считалось, что именно этот период является самым удачным для будущего урожая.
Также день считался благоприятным для заботы о здоровье. Многие отправлялись в баню, а при хорошей погоде купались в реках и озёрах.
Что нельзя делать 26 июня
Самый известный запрет этого дня связан с молоком. Его старались не пить и не использовать для приготовления еды. Существовало поверье, что именно 26 июня молоко может лишить человека жизненных сил и привлечь болезни.
Не рекомендовалось высаживать огурцы. Люди верили, что такие посадки не дадут хорошего урожая и быстро погибнут.
Если человек чувствовал сильную усталость, ему советовали отказаться от тяжёлой работы. Согласно старинным приметам, переутомление в этот день могло обернуться ухудшением самочувствия.
Не одобрялось хвастовство своими успехами и достижениями. Считалось, что излишняя гордость способна отпугнуть удачу.
Особую осторожность проявляли в разговорах о будущем. Люди старались никому не рассказывать о своих планах, мечтах и задумках. Предки верили, что произнесённые вслух желания могут так и не исполниться.
Народные приметы о погоде на 26 июня
- Большое количество комаров обещает сухую и солнечную погоду.
- Если мошки кружатся роем, впереди ожидаются тёплые дни.
- Пчёлы активно покидают ульи — к ясному небу.
- Пауки сидят на паутине днём — солнечная погода задержится надолго.
- Собака катается на спине — возможна гроза.
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