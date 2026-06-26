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Одна ошибка может обернуться чередой неприятностей: народные приметы на 26 июня

Опубликовано: 26 июня 2026 01:10
 Проверено редакцией
Одна ошибка может обернуться чередой неприятностей: народные приметы на 26 июня
Одна ошибка может обернуться чередой неприятностей: народные приметы на 26 июня
Городовой ру
26 июня в народном календаре отмечали день Акулины Гречишницы.

26 июня вспоминали святую мученицу Акулину, которую на Руси считали покровительницей гречихи — одной из самых важных сельскохозяйственных культур.

Что можно делать 26 июня

День начинали с посещения храма. Верующие молились святой Акулине о благополучии семьи, хорошем урожае и достатке.

Главным блюдом дня считалась гречневая каша. Её готовили практически в каждом доме, а также обязательно угощали нуждающихся, странников и путников.

Если позволяла погода, крестьяне занимались посевом гречихи. Считалось, что именно этот период является самым удачным для будущего урожая.

Также день считался благоприятным для заботы о здоровье. Многие отправлялись в баню, а при хорошей погоде купались в реках и озёрах.

Что нельзя делать 26 июня

Самый известный запрет этого дня связан с молоком. Его старались не пить и не использовать для приготовления еды. Существовало поверье, что именно 26 июня молоко может лишить человека жизненных сил и привлечь болезни.

Не рекомендовалось высаживать огурцы. Люди верили, что такие посадки не дадут хорошего урожая и быстро погибнут.

Если человек чувствовал сильную усталость, ему советовали отказаться от тяжёлой работы. Согласно старинным приметам, переутомление в этот день могло обернуться ухудшением самочувствия.

Не одобрялось хвастовство своими успехами и достижениями. Считалось, что излишняя гордость способна отпугнуть удачу.

Особую осторожность проявляли в разговорах о будущем. Люди старались никому не рассказывать о своих планах, мечтах и задумках. Предки верили, что произнесённые вслух желания могут так и не исполниться.

Народные приметы о погоде на 26 июня

  • Большое количество комаров обещает сухую и солнечную погоду.
  • Если мошки кружатся роем, впереди ожидаются тёплые дни.
  • Пчёлы активно покидают ульи — к ясному небу.
  • Пауки сидят на паутине днём — солнечная погода задержится надолго.
  • Собака катается на спине — возможна гроза.

Ранее мы выкладывали денежный гороскоп на июль 2026 года.

Автор:
Александр Асташкин
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