Городовой / Новости Петербурга / В зоопарк — до обеда, в метро — через один вход: как не наткнуться на закрытую дверь в день «Алых парусов»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Одна ошибка может обернуться чередой неприятностей: народные приметы на 26 июня Полезное
Минус одна пересадка: как долететь из Петербурга в Анкару за 4 часа и почему это лучший путь к шарам Каппадокии Новости Петербурга
Сделала настой из фруктов — и фиалку не унять: даже «лентяйка» цветёт как в последний раз Полезное
Важно ничего не забыть: какие продукты следует брать в поход - не только привычную тушенку Полезное
Пикник у водопада и прогулка над болотом: 5 идеальных экотроп для семей с детьми Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Россия
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

В зоопарк — до обеда, в метро — через один вход: как не наткнуться на закрытую дверь в день «Алых парусов»

Опубликовано: 25 июня 2026 23:47
 Проверено редакцией
В зоопарк — до обеда, в метро — через один вход: как не наткнуться на закрытую дверь в день «Алых парусов»
В зоопарк — до обеда, в метро — через один вход: как не наткнуться на закрытую дверь в день «Алых парусов»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Обычно зоопарк летом работает до 22:00

Если вы собирались в Лензо в субботу, 27 июня, делайте это утром. Из-за праздника зверинец сокращает рабочий день.

  • Важно: кассы и вход закроются уже в 14:00.
  • Сама территория опустеет к 18:00 (обычно летом зверинец открыт до 22:00). Планируйте прогулку заранее, чтобы не поцеловать закрытую дверь.

Метро: всю ночь, но с нюансами

Хорошая новость — в ночь на 28 июня метро не закроется. Поезда будут возить пассажиров до самого утра. Но есть серьезное «но»: 14 вестибюлей работать не будут.

Совсем закроют на вход и выход:

  • «Достоевскую» и «Фрунзенскую»;
  • «Парк Победы» и «Технологический институт — 2»;
  • «Площадь Александра Невского — 2».

На многих других станциях (например, на «Невском проспекте», «Девяткино» или «Московской») оставят работать только по одному выходу. Если один вестибюль закрыт — ищите второй поблизости.

Мосты и дороги

Центр города в эти дни превратится в пешеходную зону, но со своими сложностями. Троицкий мост обычно закрывают раньше всех и надолго — его готовят к шоу.

Другие переправы в центре тоже могут развести вне графика. Набережные будут перекрыты, поэтому на машине в центр лучше вообще не соваться — застрянете в пробках или не найдете места для парковки.

Также на входе в зону праздника будут стоять рамки и жесткий досмотр. Очереди неизбежны. Если вы не выпускник и у вас нет билета, попасть на набережные Невы в самом центре не получится — всё будет оцеплено.

Совет

Самый лучший способ перемещения в эту ночь — ноги и круглосуточное метро. Заранее проверьте, открыт ли нужный вам вестибюль, чтобы не плутать по городу.

Ранее «Городовой» рассказывал, какой будет погода во время праздника выпускников.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью