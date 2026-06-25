В зоопарк — до обеда, в метро — через один вход: как не наткнуться на закрытую дверь в день «Алых парусов»

Обычно зоопарк летом работает до 22:00

Если вы собирались в Лензо в субботу, 27 июня, делайте это утром. Из-за праздника зверинец сокращает рабочий день.

Важно: кассы и вход закроются уже в 14:00 .

кассы и вход закроются уже в . Сама территория опустеет к 18:00 (обычно летом зверинец открыт до 22:00). Планируйте прогулку заранее, чтобы не поцеловать закрытую дверь.

Метро: всю ночь, но с нюансами

Хорошая новость — в ночь на 28 июня метро не закроется. Поезда будут возить пассажиров до самого утра. Но есть серьезное «но»: 14 вестибюлей работать не будут.

Совсем закроют на вход и выход:

«Достоевскую» и «Фрунзенскую»;

«Парк Победы» и «Технологический институт — 2»;

«Площадь Александра Невского — 2».

На многих других станциях (например, на «Невском проспекте», «Девяткино» или «Московской») оставят работать только по одному выходу. Если один вестибюль закрыт — ищите второй поблизости.

Мосты и дороги

Центр города в эти дни превратится в пешеходную зону, но со своими сложностями. Троицкий мост обычно закрывают раньше всех и надолго — его готовят к шоу.

Другие переправы в центре тоже могут развести вне графика. Набережные будут перекрыты, поэтому на машине в центр лучше вообще не соваться — застрянете в пробках или не найдете места для парковки.

Также на входе в зону праздника будут стоять рамки и жесткий досмотр. Очереди неизбежны. Если вы не выпускник и у вас нет билета, попасть на набережные Невы в самом центре не получится — всё будет оцеплено.

Совет

Самый лучший способ перемещения в эту ночь — ноги и круглосуточное метро. Заранее проверьте, открыт ли нужный вам вестибюль, чтобы не плутать по городу.

Ранее «Городовой» рассказывал, какой будет погода во время праздника выпускников.