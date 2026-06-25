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Чистое небо для брига «Россия»: дожди покинут Петербург как раз к началу «Алых парусов»

Опубликовано: 25 июня 2026 10:15
 Проверено редакцией
Чистое небо для брига «Россия»: дожди покинут Петербург как раз к началу «Алых парусов»
Чистое небо для брига «Россия»: дожди покинут Петербург как раз к началу «Алых парусов»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Выходные станую настоящим подарком для петербуржцев. 

В Санкт-Петербург официально вернулось тепло. Прохладные дни остались позади, и сегодня на улицах наконец-то солнечно.

Как рассказала главный синоптик Петербурга Александр Колесов, сегодня столбик термометра поднимется до +20 °C, а в пятницу и субботу станет еще приятнее — ждем от +21 до +23 °C.

Не забудьте зонтики (на всякий случай)

Несмотря на солнце, Питер остается Питером. Ветер сейчас дует с запада, поэтому жара будет нарастать постепенно. Без небольших дождей не обойдется.

В пятницу и утром в субботу они могут пройти по всему городу. Но не переживайте: это будут короткие «летние» дожди, которые быстро заканчиваются.

Главный вопрос: что будет на «Алые паруса»?

Для всех, кто собирается гулять в ночь на воскресенье, есть отличные новости. Синоптики обещают идеальные условия для праздника выпускников.

  • Осадков не будет. Небо должно проясниться.
  • Температура. В начале праздничной ночи будет около +20 °C. К рассвету похолодает до +14…+16 °C — вполне комфортно для долгих прогулок по набережным.
  • Атмосфера. Над городом завис слабый антициклон, так что резких перемен погоды не ждем.

Воскресенье: готовимся к жаре

Если в субботу вы планируете долго гулять, то в воскресенье лучше поближе к воде или в тень. Днем воздух прогреется до +25…+27 °C. Это будет самый жаркий день недели.

Ранее «Городовой» рассказывал, что из Петербурга уходит похолодание.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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