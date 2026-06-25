Чистое небо для брига «Россия»: дожди покинут Петербург как раз к началу «Алых парусов»

В Санкт-Петербург официально вернулось тепло. Прохладные дни остались позади, и сегодня на улицах наконец-то солнечно.
Как рассказала главный синоптик Петербурга Александр Колесов, сегодня столбик термометра поднимется до +20 °C, а в пятницу и субботу станет еще приятнее — ждем от +21 до +23 °C.
Не забудьте зонтики (на всякий случай)
Несмотря на солнце, Питер остается Питером. Ветер сейчас дует с запада, поэтому жара будет нарастать постепенно. Без небольших дождей не обойдется.
В пятницу и утром в субботу они могут пройти по всему городу. Но не переживайте: это будут короткие «летние» дожди, которые быстро заканчиваются.
Главный вопрос: что будет на «Алые паруса»?
Для всех, кто собирается гулять в ночь на воскресенье, есть отличные новости. Синоптики обещают идеальные условия для праздника выпускников.
- Осадков не будет. Небо должно проясниться.
- Температура. В начале праздничной ночи будет около +20 °C. К рассвету похолодает до +14…+16 °C — вполне комфортно для долгих прогулок по набережным.
- Атмосфера. Над городом завис слабый антициклон, так что резких перемен погоды не ждем.
Воскресенье: готовимся к жаре
Если в субботу вы планируете долго гулять, то в воскресенье лучше поближе к воде или в тень. Днем воздух прогреется до +25…+27 °C. Это будет самый жаркий день недели.
Ранее «Городовой» рассказывал, что из Петербурга уходит похолодание.