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Северо-западный ветер и «мягкое» тепло: синоптик пообещал Петербургу «норму» на барометре и комфортные +22°

Опубликовано: 25 июня 2026 09:18
 Проверено редакцией
Северо-западный ветер и «мягкое» тепло: синоптик пообещал Петербургу «норму» на барометре и комфортные +22°
Северо-западный ветер и «мягкое» тепло: синоптик пообещал Петербургу «норму» на барометре и комфортные +22°
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Очередное похолодание сдает позиции.

Хорошие новости: похолодание в Петербурге заканчивается. Циклон, который портил нам настроение, постепенно уходит на северо-восток.

Ледяной ветер сменился на более мягкий, и столбики термометров наконец-то поползли вверх.

Чего ждать сегодня

В четверг в городе будет комфортно. Воздух прогреется до +19…+21°. В Ленинградской области местами будет еще теплее — до +22°, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Правда, совсем без осадков не обойдется. Небо время от времени будут затягивать облака, и пройдут небольшие дожди. Но это скорее «грибной» вариант, а не затяжной ливень.

Ветер слабый, так что прогулкам ничего не помешает.

Атмосферное давление растет и сейчас составляет 760 мм рт. ст. Это идеальный показатель для человека. Метеозависимые люди могут выдохнуть — голова болеть не должна.

Планы на пятницу

Завтра потепление продолжится. Днем нас ждут уверенные +20…+22°. Ночи тоже перестали быть ледяными: в сумерках будет около +13°.

Кратковременные дожди всё еще возможны, поэтому зонт в сумке лишним не будет.

Одевайтесь по-летнему, но берите легкую ветровку или зонт. Пришло время приятного петербургского тепла!

Ранее «Городовой» рассказывал, что в «Новую Голландию» вернулись грядки.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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