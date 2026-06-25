Северо-западный ветер и «мягкое» тепло: синоптик пообещал Петербургу «норму» на барометре и комфортные +22°

Хорошие новости: похолодание в Петербурге заканчивается. Циклон, который портил нам настроение, постепенно уходит на северо-восток.
Ледяной ветер сменился на более мягкий, и столбики термометров наконец-то поползли вверх.
Чего ждать сегодня
В четверг в городе будет комфортно. Воздух прогреется до +19…+21°. В Ленинградской области местами будет еще теплее — до +22°, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Правда, совсем без осадков не обойдется. Небо время от времени будут затягивать облака, и пройдут небольшие дожди. Но это скорее «грибной» вариант, а не затяжной ливень.
Ветер слабый, так что прогулкам ничего не помешает.
Атмосферное давление растет и сейчас составляет 760 мм рт. ст. Это идеальный показатель для человека. Метеозависимые люди могут выдохнуть — голова болеть не должна.
Планы на пятницу
Завтра потепление продолжится. Днем нас ждут уверенные +20…+22°. Ночи тоже перестали быть ледяными: в сумерках будет около +13°.
Кратковременные дожди всё еще возможны, поэтому зонт в сумке лишним не будет.
Одевайтесь по-летнему, но берите легкую ветровку или зонт. Пришло время приятного петербургского тепла!
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