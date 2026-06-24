Огород в центре Петербурга: в «Новую Голландию» вернулись грядки

15 ящиков овощей станут частью ресторанного меню.

В общественном пространстве «Новая Голландия» снова открыли полюбившийся всем проект — городской огород.

Грядки с зеленью и овощами появились на своем привычном месте, у второго входа в здание «Бутылки», сообщает Росбалт со ссылкой на организаторов проекта.

Кто в этом году «в деле»

Проект стал по-настоящему народным, но с культурным уклоном. Свои именные грядки получили главные символы города. Среди участников:

Театры и музеи: БДТ, Александринский театр, Русский музей и «Полторы комнаты» Бродского.

БДТ, Александринский театр, Русский музей и «Полторы комнаты» Бродского. Глянец и девелоперы: журналы «Государственный Эрмитаж», «Собака.ru» и компания LEGENDA.

журналы «Государственный Эрмитаж», «Собака.ru» и компания LEGENDA. Еда и кофе: за их посадками можно следить у кафе Hagao, «Дзамико» и Skuratov Coffee.

Это не просто огород, а настоящий клуб по интересам прямо под открытым небом.

Что растет на грядках

Всего на острове обустроили 15 специальных коробов. В них высадили не просто случайные сорняки, а полезные овощи и ароматные травы. Здесь можно найти всё: от кудрявой капусты до душистого базилика.

Кстати, огород здесь не только для красоты. У проекта есть практическая цель. Когда урожай созреет, его передадут местным резидентам.

Повара «Бутылки» планируют использовать эту зелень для приготовления своих фирменных блюд. Так что скоро можно будет буквально попробовать «Новую Голландию» на вкус.

Просьба к гостям

Организаторы очень гордятся своим урожаем и просят посетителей о простом одолжении: пожалуйста, не трогайте и не срывайте растения.

Зелени нужно время, чтобы набраться сил и созреть. Любоваться, вдыхать ароматы и фотографировать можно сколько угодно, а вот дегустацию лучше оставить профессиональным поварам.

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