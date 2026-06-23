Петербург против Москвы: почему в Северной столице до сих пор любят грядки

Практически каждый третий житель Петербурга регулярно занимается огородом.

Многие думают, что дачи с их вечными грядками и теплицами уходят в прошлое. Но свежее исследование сервиса «Профи.ру» показало: это совсем не так. Особенно в Петербурге.

Оказывается, жители Северной столицы любят огород гораздо больше москвичей, пишет "Петербургский дневник".

Петербург — город садоводов

Статистика говорит сама за себя. В Петербурге каждый третий (31%) регулярно что-то выращивает на своем участке: от укропа до яблок. В Москве таких энтузиастов заметно меньше — всего 24%.

Петербург даже вошел в четверку самых «дачных» городов страны. В этом списке он стоит в одном ряду с Самарой, Волгоградом и Челябинском.

Видимо, тяга к земле у петербуржцев в крови, несмотря на капризную погоду.

Дача — это не только картошка

Главный секрет петербуржцев — в их отношении к загородной жизни. Для них дача — это не «каторга» с лопатой, а место силы.

Здесь важнее выпить чаю на веранде, пообщаться с семьей и сохранить традиции, которые передали дедушки и бабушки.

Если в других регионах на дачу часто едут именно вкалывать, то в Петербурге это прежде всего качественный отдых. Огород здесь — скорее приятное дополнение и хобби, чем способ выживания.

Молодежь не хочет строить, она хочет отдыхать

Интересно ведут себя молодые дачники (до 34 лет). Они не против своего урожая, но совершенно не хотят возиться с починкой заборов или установкой теплиц.

Молодые люди охотно нанимают мастеров. Каждый десятый готов платить за ремонт дома, а многие вызывают электриков и сантехников через приложения.

Логика простая: зачем тратить выходные на сломанный кран, если можно вызвать профи и пойти жарить шашлыки?

Консерватизм старшего поколения

У людей старше 45 лет подход другой. Почти половина опрошенных (40%) заявили: «Всё сам!». Они принципиально не пускают на участок наемных рабочих.

Для них работа по дому и в саду своими руками — это предмет гордости и часть дачного ритуала.

Почему Петербург так тянется к земле?

Исторически Петербург всегда был окружен мощным «дачным поясом». Еще в царские времена и в советский период выезд «на лето» был обязательным пунктом программы для каждой городской семьи.

Дополнительный фактор — климат. Из-за нехватки солнца и зелени в каменном центре города петербуржцы инстинктивно пытаются компенсировать это на своих шести сотках.

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