Клубничный детокс: избавляемся от старой листвы и лишних усов ради ведра ягод в следующем сезоне

После плодоношения клубника нуждается в особенном уходе.

Многие думают: собрали последнюю ягоду — и про клубнику можно забыть до весны. Но именно сейчас, во второй половине лета, решается судьба будущего урожая.

Если забросить грядку, кусты уйдут в зиму слабыми, а на следующий год вы получите мелкую кислую ягоду.

Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова дала "Городовому" простую пошаговую инструкцию, что нужно сделать прямо сейчас.

1. Стрижка для здоровья

Первым делом убираем старую листву. Она свое отработала. На старых листьях обычно полно пятнистостей, грибков и личинок вредителей.

Как делать: Срезайте листья аккуратно, стараясь не повредить «сердечко» (центр куста).

Срезайте листья аккуратно, стараясь не повредить «сердечко» (центр куста). Важный нюанс: Не затягивайте с обрезкой. Новая зелень должна успеть вырасти до холодов, чтобы куст не замерз зимой.

2. Разбираемся с усами

Усы — это главные «иждивенцы». Они высасывают из куста все соки, которые должны идти на закладку цветочных почек.

"Если усы не нужны, их лучше тоже убирать, конечно. А если нужны, то оставлять по одному-два на куст. То есть не давать всем расти, которые есть, потому что силы будут на них оттягиваться", - говорит эксперт.

3. Осеннее меню: калий и фосфор

После плодоношения клубника истощена. Но не вздумайте кормить её чистым азотом (навозом или селитрой), иначе она начнет буйно расти и замерзнет зимой.

"Провести подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Это может быть зола, рыбная мука. Осеннее удобрение с маркировкой осень может быть или компост, например, если не используете удобрения. Обязательно подкормить, сделать обработку от болезней любыми препаратами", - отмечает агроном.

4. Лечим «тяжелой артиллерией»

Главный плюс этого периода — на кустах нет ягод. Значит, можно использовать эффективные препараты, которые нельзя применять во время цветения.

От болезней: Пройдитесь препаратами меди (бордоская жидкость и аналоги) или сильной «химией» из садового магазина.

Пройдитесь препаратами меди (бордоская жидкость и аналоги) или сильной «химией» из садового магазина. От вредителей: Клещи, трипсы и долгоносики никуда не делись. Используйте комплексные препараты (инсектициды), чтобы очистить грядку перед зимой.

5. Порядок на грядке

После всех процедур грядку нужно привести в уютный вид.

Прополка: Сорняки не должны отнимать еду у клубники.

Сорняки не должны отнимать еду у клубники. Мульчирование: Прикройте землю вокруг кустов соломой, сеном или хвойным опадом. Это сохранит влагу и защитит корни от первых заморозков.

Прикройте землю вокруг кустов соломой, сеном или хвойным опадом. Это сохранит влагу и защитит корни от первых заморозков. Полив: Даже если ягод нет, клубника любит попить. Если стоит сухая погода, обязательно поливайте кусты, иначе цветочные почки просто не заложатся.

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