Квест на 1,5 миллиона мест: куда поступать в Петербурге и выйти на хорошую зарплату

А Северной столице есть большой выбор ВУЗов и колледжей.

20 июня в России официально стартовала приемная кампания. В этом году университеты и колледжи готовы принять около 1,5 миллиона первокурсников.

Мест много, но конкуренция за лучшие из них будет серьезной.

Где смотреть правдивые рейтинги?

Как рассказала "Городовому" руководитель службы сопровождения поступления в ВУЗы и преподаватель программы "Специалист по профориентации подростков" IPE –Academy Алена Стенина, не стоит выбирать вуз только по красивым картинкам в соцсетях.

Чтобы понять реальную картину, загляните в независимые рейтинги.

Например, RAEX-100 оценивает всё сразу: от качества лекций до того, что о вузе думают сами студенты.

"Учитываются не только статистические показатели, но и мнение работодателей, академического сообщества, студентов и выпускников. Поэтому рейтинг позволяет оценить университет значительно шире, чем просто по проходным баллам", - говорит эксперт.

А если вам важно, сколько вы будете зарабатывать после выпуска, изучите рейтинг от SuperJob. Там наглядно показано, выпускникам каких университетов работодатели готовы платить самые высокие зарплаты.

Топ-список вузов Петербурга

Если вы решили учиться в Северной столице, выбор огромный. Традиционно самыми «сильными» и престижными считаются:

СПбГУ — классика и фундаментальные знания.

— классика и фундаментальные знания. ИТМО и Политех (СПбПУ) — главные по технологиям и инженерии.

— главные по технологиям и инженерии. ЛЭТИ, ГУАП, СПбГУТ — кузницы кадров для связи и высоких технологий.

— кузницы кадров для связи и высоких технологий. Медицинский им. Павлова (Первый мед) — для будущих врачей.

— для будущих врачей. РГПУ им. Герцена — лучший выбор для педагогов.

Диплом — это еще не работа

Важный момент: сам по себе «корочка» престижного вуза карьеру не построит. Сейчас работодатели смотрят на то, что вы умеете делать руками и головой. Им важны ваши реальные навыки, портфолио и опыт стажировок.

Поэтому главный совет: сначала выбирайте профессию, а потом — профильный вуз. Программисту лучше идти в технический университет с мощными лабораториями, даже если он не на первой строчке общего рейтинга. Там вы найдете нужные связи и партнеров из ИТ-индустрии.

"Аналогично будущему врачу стоит ориентироваться на медицинские университеты, а будущему педагогу - на профильные педагогические", - отмечает Алена Стенина.

Выбирайте с умом. Помните: вуз дает базу, но специалиста из себя делаете вы сами. Удачи!

Ранее «Городовой» рассказывал, как новые тракторы и ИТ-технологии в Гатчине переманивают студентов.