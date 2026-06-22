Квест на 1,5 миллиона мест: куда поступать в Петербурге и выйти на хорошую зарплату

20 июня в России официально стартовала приемная кампания. В этом году университеты и колледжи готовы принять около 1,5 миллиона первокурсников.
Мест много, но конкуренция за лучшие из них будет серьезной.
Где смотреть правдивые рейтинги?
Как рассказала "Городовому" руководитель службы сопровождения поступления в ВУЗы и преподаватель программы "Специалист по профориентации подростков" IPE –Academy Алена Стенина, не стоит выбирать вуз только по красивым картинкам в соцсетях.
Чтобы понять реальную картину, загляните в независимые рейтинги.
Например, RAEX-100 оценивает всё сразу: от качества лекций до того, что о вузе думают сами студенты.
"Учитываются не только статистические показатели, но и мнение работодателей, академического сообщества, студентов и выпускников.
Поэтому рейтинг позволяет оценить университет значительно шире, чем просто по проходным баллам", - говорит эксперт.
А если вам важно, сколько вы будете зарабатывать после выпуска, изучите рейтинг от SuperJob. Там наглядно показано, выпускникам каких университетов работодатели готовы платить самые высокие зарплаты.
Топ-список вузов Петербурга
Если вы решили учиться в Северной столице, выбор огромный. Традиционно самыми «сильными» и престижными считаются:
- СПбГУ — классика и фундаментальные знания.
- ИТМО и Политех (СПбПУ) — главные по технологиям и инженерии.
- ЛЭТИ, ГУАП, СПбГУТ — кузницы кадров для связи и высоких технологий.
- Медицинский им. Павлова (Первый мед) — для будущих врачей.
- РГПУ им. Герцена — лучший выбор для педагогов.
Диплом — это еще не работа
Важный момент: сам по себе «корочка» престижного вуза карьеру не построит. Сейчас работодатели смотрят на то, что вы умеете делать руками и головой. Им важны ваши реальные навыки, портфолио и опыт стажировок.
Поэтому главный совет: сначала выбирайте профессию, а потом — профильный вуз. Программисту лучше идти в технический университет с мощными лабораториями, даже если он не на первой строчке общего рейтинга. Там вы найдете нужные связи и партнеров из ИТ-индустрии.
"Аналогично будущему врачу стоит ориентироваться на медицинские университеты, а будущему педагогу - на профильные педагогические", - отмечает Алена Стенина.
Выбирайте с умом. Помните: вуз дает базу, но специалиста из себя делаете вы сами. Удачи!
Ранее «Городовой» рассказывал, как новые тракторы и ИТ-технологии в Гатчине переманивают студентов.