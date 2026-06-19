60% выпускников выбирают «поле»: как новые тракторы и ИТ-технологии в Гатчине переманивают студентов

Времена, когда после школы все мечтали только о дипломе юриста или экономиста, уходят в прошлое.
Сейчас в Ленинградской области наметился мощный тренд: 60% девятиклассников забирают аттестаты и идут в техникумы, директор Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса Николай Шишкин на пресс-конференции ТАСС.
И это не потому, что они «не потянули» ЕГЭ. Просто колледж сегодня — это быстрый путь к реальной профессии и хорошим деньгам.
Новые тракторы и «цифра» в полях
В Выборгском техникуме агропромышленного комплекса жизнь кипит. Директор Николай Шишкин прямо говорит: мы готовы встречать новичков. К этому сезону закупили серьезную технику: три новых трактора, самосвал и экскаватор.
Зачем это нужно? Чтобы студенты не по книжкам учили, как работает мотор, а сразу садились за руль. Появилась и новая специальность — «мастер сельскохозяйственного производства».
В области сейчас огромный спрос на тех, кто умеет работать на земле, используя современные технологии.
Гатчина ставит рекорды по набору
Гатчинский государственный университет тоже не отстает. В этом году на среднее профессиональное образование возьмут 1106 человек. Это почти в два раза больше, чем раньше.
Направления выбирают самые топовые:
- Беспилотники: 100 человек научат управлять дронами.
- IT-сфера: наберут более 200 программистов и техников.
Почему «корочка» ради «корочки» больше не работает
Раньше вузы часто открывали платные факультеты менеджмента или права просто ради денег. В итоге рынок завалили специалистами, которые никому не нужны. Диплом есть, а работы нет.
Сейчас государство хочет прикрыть эту лавочку. Стране остро нужны инженеры и мастера, а не десятый по счету менеджер в отделе продаж.
Даже платный прием в вузах планируют пересмотреть, чтобы он приносил пользу экономике, а не только бюджету университета.
Колледж — это не тупик
Многие родители боятся, что после техникума путь к высшему образованию закрыт. Это миф. Статистика показывает: каждый пятый (около 15%) выпускник колледжа позже спокойно поступает в вуз.
Только он делает это осознанно, уже имея в руках профессию и понимая, зачем ему это нужно.
Что нужно знать абитуриенту?
Приемная кампания стартует уже 20 июня. Это шанс запрыгнуть в вагон востребованных профессий.
Важный момент: кампания 2026/27 года обещает пройти по совершенно новым правилам. Похоже, гайки в плане «ненужных» специальностей закрутят еще сильнее, а упор сделают на тех, кто готов работать руками и головой на производстве.
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