60% выпускников выбирают «поле»: как новые тракторы и ИТ-технологии в Гатчине переманивают студентов

Приемная кампания стартует 20 июня.

Времена, когда после школы все мечтали только о дипломе юриста или экономиста, уходят в прошлое.

Сейчас в Ленинградской области наметился мощный тренд: 60% девятиклассников забирают аттестаты и идут в техникумы, директор Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса Николай Шишкин на пресс-конференции ТАСС.

И это не потому, что они «не потянули» ЕГЭ. Просто колледж сегодня — это быстрый путь к реальной профессии и хорошим деньгам.

Новые тракторы и «цифра» в полях

В Выборгском техникуме агропромышленного комплекса жизнь кипит. Директор Николай Шишкин прямо говорит: мы готовы встречать новичков. К этому сезону закупили серьезную технику: три новых трактора, самосвал и экскаватор.

Зачем это нужно? Чтобы студенты не по книжкам учили, как работает мотор, а сразу садились за руль. Появилась и новая специальность — «мастер сельскохозяйственного производства».

В области сейчас огромный спрос на тех, кто умеет работать на земле, используя современные технологии.

Гатчина ставит рекорды по набору

Гатчинский государственный университет тоже не отстает. В этом году на среднее профессиональное образование возьмут 1106 человек. Это почти в два раза больше, чем раньше.

Направления выбирают самые топовые:

Беспилотники: 100 человек научат управлять дронами.

100 человек научат управлять дронами. IT-сфера: наберут более 200 программистов и техников.

Почему «корочка» ради «корочки» больше не работает

Раньше вузы часто открывали платные факультеты менеджмента или права просто ради денег. В итоге рынок завалили специалистами, которые никому не нужны. Диплом есть, а работы нет.

Сейчас государство хочет прикрыть эту лавочку. Стране остро нужны инженеры и мастера, а не десятый по счету менеджер в отделе продаж.

Даже платный прием в вузах планируют пересмотреть, чтобы он приносил пользу экономике, а не только бюджету университета.

Колледж — это не тупик

Многие родители боятся, что после техникума путь к высшему образованию закрыт. Это миф. Статистика показывает: каждый пятый (около 15%) выпускник колледжа позже спокойно поступает в вуз.

Только он делает это осознанно, уже имея в руках профессию и понимая, зачем ему это нужно.

Что нужно знать абитуриенту?

Приемная кампания стартует уже 20 июня. Это шанс запрыгнуть в вагон востребованных профессий.

Важный момент: кампания 2026/27 года обещает пройти по совершенно новым правилам. Похоже, гайки в плане «ненужных» специальностей закрутят еще сильнее, а упор сделают на тех, кто готов работать руками и головой на производстве.

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