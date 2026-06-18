Бабушка-тур или вояж по России за 60 тысяч: куда петербуржцы отправляют детей этим летом

Отдых одного ребенка летом обойдется примерно в 55 тысяч рублей.

Лето для родителей — это не только солнце и отдых, но и вечная головоломка: чем занять ребенка на целых три месяца?

Эксперты «Авито» опросили жителей Петербурга и выяснили, как семьи планируют проводить каникулы. Если коротко: бюджеты растут, а бабушки всё еще в моде.

Где проведут лето дети?

Россия остается главным направлением. Почти 38% семей планируют путешествия по стране. Второе место уверенно держит классика — поездки к бабушкам и дедушкам (32%).

Вот как еще распределились голоса:

28% поедут в детские лагеря.

поедут в детские лагеря. 17% рассчитывают на заграничный отпуск.

рассчитывают на заграничный отпуск. 14% останутся в городе, но пойдут в кружки или спортивные секции.

Интересно, что многие родители (около 45%) прислушиваются к советам из интернета. Реклама кружков или лагерей в соцсетях часто становится решающим фактором при выборе.

Сколько это стоит?

Средний бюджет на одного ребенка в этом году составил 55 200 рублей. Но это «средняя температура по больнице». На деле ситуация такая:

Большинство планирует уложиться в 30–60 тысяч .

. Каждая четвертая семья готова потратить до 100 тысяч .

. 11% родителей закладывают на отдых более 100 тысяч рублей.

Когда пора бронировать?

Петербуржцы — люди предусмотрительные. Почти 20% начинают планировать лето еще зимой. Четверть делает это весной, и только треть оставляет всё на последний момент (май).

Совет от бывалых: бронирование лагерей в феврале-марте помогает сэкономить до 15-20% от стоимости путевки. К маю мест в хороших местах обычно уже нет.

Квартира или дом?

Семьи из Петербурга чаще всего едут отдыхать составом «двое взрослых + двое детей». Для такой компании аренда недвижимости выходит удобнее отелей.

Снять квартиру в среднем стоит 5 300 рублей в сутки.

в среднем стоит в сутки. Загородный дом обойдется дороже — около 9 700 рублей.

Дома выбирают те, кому важна природа и тишина, а квартиры — любители погулять по новым городам.

Почему многие остаются в Ленобласти?

Необязательно ехать на юг, чтобы отдохнуть. Сейчас в тренде «отдых выходного дня» в пределах своего региона. В Ленобласти популярны Карельский перешеек, окрестности Выборга и берег Ладожского озера.

Плюсы такого отдыха:

Нет акклиматизации. Ребенок не заболеет от резкой смены температур. Экономия на билетах. Сапсаны и самолеты стоят дорого, а доехать до залива можно на своей машине или электричке. Привычная еда и медицина. Если что-то случится, вернуться домой можно за пару часов.

Ранее «Городовой» рассказывал, чем Балтика заменяет привычный юг.

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