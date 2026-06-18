Бабушка-тур или вояж по России за 60 тысяч: куда петербуржцы отправляют детей этим летом

Лето для родителей — это не только солнце и отдых, но и вечная головоломка: чем занять ребенка на целых три месяца?
Эксперты «Авито» опросили жителей Петербурга и выяснили, как семьи планируют проводить каникулы. Если коротко: бюджеты растут, а бабушки всё еще в моде.
Где проведут лето дети?
Россия остается главным направлением. Почти 38% семей планируют путешествия по стране. Второе место уверенно держит классика — поездки к бабушкам и дедушкам (32%).
Вот как еще распределились голоса:
- 28% поедут в детские лагеря.
- 17% рассчитывают на заграничный отпуск.
- 14% останутся в городе, но пойдут в кружки или спортивные секции.
Интересно, что многие родители (около 45%) прислушиваются к советам из интернета. Реклама кружков или лагерей в соцсетях часто становится решающим фактором при выборе.
Сколько это стоит?
Средний бюджет на одного ребенка в этом году составил 55 200 рублей. Но это «средняя температура по больнице». На деле ситуация такая:
- Большинство планирует уложиться в 30–60 тысяч.
- Каждая четвертая семья готова потратить до 100 тысяч.
- 11% родителей закладывают на отдых более 100 тысяч рублей.
Когда пора бронировать?
Петербуржцы — люди предусмотрительные. Почти 20% начинают планировать лето еще зимой. Четверть делает это весной, и только треть оставляет всё на последний момент (май).
Совет от бывалых: бронирование лагерей в феврале-марте помогает сэкономить до 15-20% от стоимости путевки. К маю мест в хороших местах обычно уже нет.
Квартира или дом?
Семьи из Петербурга чаще всего едут отдыхать составом «двое взрослых + двое детей». Для такой компании аренда недвижимости выходит удобнее отелей.
- Снять квартиру в среднем стоит 5 300 рублей в сутки.
- Загородный дом обойдется дороже — около 9 700 рублей.
Дома выбирают те, кому важна природа и тишина, а квартиры — любители погулять по новым городам.
Почему многие остаются в Ленобласти?
Необязательно ехать на юг, чтобы отдохнуть. Сейчас в тренде «отдых выходного дня» в пределах своего региона. В Ленобласти популярны Карельский перешеек, окрестности Выборга и берег Ладожского озера.
Плюсы такого отдыха:
- Нет акклиматизации. Ребенок не заболеет от резкой смены температур.
- Экономия на билетах. Сапсаны и самолеты стоят дорого, а доехать до залива можно на своей машине или электричке.
- Привычная еда и медицина. Если что-то случится, вернуться домой можно за пару часов.
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