Беру 3 яблока: потрясающий пирог на всю неделю готов – на аромат сбегутся соседи

Именно в августе, в период созревания и активного плодоношения яблок, шарлотка приобретает особую популярность. Этот пирог отличается простотой приготовления, однако на протяжении многих лет сохраняет статус символа домашнего тепла и уюта.
Ингредиенты:
- Лимон — 1 шт;
- яблоки — 3 шт;
- мука — 1 стакан;
- яйца — 5 шт;
- сахар — 1 стакан.
Процесс приготовления
1. В отдельной емкости необходимо взбить яйца с сахаром и лимонным соком.
2. В полученную яичную смесь следует добавить муку и цедру лимона, затем аккуратно замесить тесто.
3. Яблоки необходимо вымыть, очистить от кожуры, нарезать дольками и выложить на дно формы, предварительно смазанной сливочным маслом. Затем залить подготовленным тестом и выпекать в течение тридцати минут при температуре 190 °C.
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