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Беру 3 яблока: потрясающий пирог на всю неделю готов – на аромат сбегутся соседи

Опубликовано: 8 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Беру 3 яблока: потрясающий пирог на всю неделю готов – на аромат сбегутся соседи
Беру 3 яблока: потрясающий пирог на всю неделю готов – на аромат сбегутся соседи
Городовой ру
Нежный яблочный пирог

Именно в августе, в период созревания и активного плодоношения яблок, шарлотка приобретает особую популярность. Этот пирог отличается простотой приготовления, однако на протяжении многих лет сохраняет статус символа домашнего тепла и уюта.

Ингредиенты:

  • Лимон — 1 шт;
  • яблоки — 3 шт;
  • мука — 1 стакан;
  • яйца — 5 шт;
  • сахар — 1 стакан.

Процесс приготовления

1. В отдельной емкости необходимо взбить яйца с сахаром и лимонным соком.

2. В полученную яичную смесь следует добавить муку и цедру лимона, затем аккуратно замесить тесто.

3. Яблоки необходимо вымыть, очистить от кожуры, нарезать дольками и выложить на дно формы, предварительно смазанной сливочным маслом. Затем залить подготовленным тестом и выпекать в течение тридцати минут при температуре 190 °C.

Ранее мы рассказали, как приготовить окрошку с килькой.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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