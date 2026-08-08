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Овнам - романтика, Козерогам - стабильность: гороскоп Любви на неделю с 10 по 16 августа - затронет каждого

Опубликовано: 8 августа 2026 04:23
 Проверено редакцией
Овнам - романтика, Козерогам - стабильность: гороскоп Любви на неделю с 10 по 16 августа - затронет каждого
Овнам - романтика, Козерогам - стабильность: гороскоп Любви на неделю с 10 по 16 августа - затронет каждого
Городовой ру
Прогноз от "Городового" для всех знаков Зодиака

Портал “Городовой” опубликовал гороскоп любви на неделю с 10 по 16 августа 2026 года. Прогноз затронет каждый знак Зодиака.

Овнам пора подготовиться к романтике, что позволит только улучшить отношения между партнерами.

Тельцы должны провести это время рядом с теми, кто им дорог, благодаря чему удастся обрести полную гармонию.

Близнецам достанется много внимания от противоположного пола, чем обязательно нужно воспользоваться.

Раки получат сюрприз от второй половины, что сделает их особенно счастливыми.

Львов ожидают приятные знакомства, которые могут перерасти в большее.

Девы смогут отдохнуть с близкими людьми, благодаря чему они наладят с ними отношения.

Весы узнают, что такое ревность, но важно соблюдать ясный ум в такой ситуации, иначе это может привести к проблемам.

Скорпионам стоит побыть в одиночестве, ведь им так не хватало спокойствия и тишины.

Стрельцов ждет подарок от тех людей, которые находятся совсем рядом, но принимать его или нет - зависит только от вас.

Козерогов ожидает максимальная стабильность в отношениях, поэтому никаких перемен ждать не стоит.

Водолеи поймут, какого человека они хотят видеть рядом, после чего все случится.

Рыбам пора сделать первый шаг на пути к личному счастью, иначе никаких изменений не будет.

Ранее портал "Городовой" рассказал о нумерологическом гороскопе на первую половину августа.

Автор:
Полина Аксенова
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