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Не купорос и не селитра: 2 способа избавиться от пня на участке – даже мокрого места не останется

Опубликовано: 8 августа 2026 03:04
 Проверено редакцией
Не купорос и не селитра: 2 способа избавиться от пня на участке – даже мокрого места не останется
Не купорос и не селитра: 2 способа избавиться от пня на участке – даже мокрого места не останется
Городовой ру
Убрать пень на участке можно без спецтехники и затрат — достаточно выбрать между безопасным солевым методом или быстрым выжиганием с соблюдением мер предосторожности. 

Старый пень на участке портит вид, мешает планировке и пускает поросль, которая отнимает соки у садовых культур. Удалить его можно без вызова экскаватора. Есть два проверенных метода: медленное размягчение солью или быстрое выжигание. Оба рабочие, но у каждого своя цена — временем или вниманием к безопасности, пишет автор блога "Вдали от города".

Солевое размягчение: безопасно, но вдумчиво

Самый щадящий способ — использовать обычную поваренную соль. Она постепенно разъедает древесные волокна, обезвоживает клетки и превращает твёрдый пень в трухлявую массу. Корни при этом перестают прорастать — молодая поросль вокруг не появляется.

Техника проста:

  1. В пне сверлят отверстия глубиной 20 см.
  2. Засыпают в каждое примерно полкило крупной соли.
  3. Закрывают плёнкой от дождей и оставляют в покое на полгода.

Периодически проверять не нужно. Через шесть месяцев остатки легко убираются вилами или лопатой. Метод абсолютно безопасен и подходит даже для участков рядом с домом.

Личный опыт автора

На моём участке от предыдущего хозяина остались три пня от яблонь. Сначала муж решил их выкорчёвывать — взял лом, лопату, топор. Через пару часов он понял, что это безнадёжно: корни уходили глубоко, и сил не хватило бы и на один пень. Знакомый дачник посоветовал соль. Муж насверлил дырок, засыпал, накрыл — и забыл. Через месяц проверил из любопытства: древесина заметно размягчилась, а к осени пни буквально рассыпались от лёгкого нажатия. Бонусом ушли муравьи, которые облюбовали этот уголок. С тех пор соль — наш главный инструмент в борьбе с пнями.

Выжигание изнутри: скорость в обмен на осторожность

Когда время поджимает, можно применить старый огневой метод, который в народе называют «финской свечой». В пне пробивают глубокое отверстие, расщепляют древесину вдоль, закладывают пропитанную бензином ветошь и поджигают. Огонь тлеет внутри и постепенно выжигает ствол снизу доверху за несколько часов. В итоге остаётся только горстка золы.

Но есть важное «но»: этот способ безопасен только на открытых площадках, подальше от построек, сухой травы и живых корней. Тлеющие угли могут уйти глубоко в землю и вспыхнуть в нескольких метрах от пня — и тогда пожар начнётся там, где его не ждали. Поэтому если рядом есть хоть что-то деревянное, лучше не рисковать и использовать соль.

Вывод

Соль — надёжно и спокойно, но ждать полгода. Огонь — молниеносно, но требует железной дисциплины. Какой путь выбрать — решать только исходя из ситуации на конкретном участке.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от слизней с помощью простой ловушки.

Автор:
Евгения Сухова
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