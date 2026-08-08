Не купорос и не селитра: 2 способа избавиться от пня на участке – даже мокрого места не останется

Старый пень на участке портит вид, мешает планировке и пускает поросль, которая отнимает соки у садовых культур. Удалить его можно без вызова экскаватора. Есть два проверенных метода: медленное размягчение солью или быстрое выжигание. Оба рабочие, но у каждого своя цена — временем или вниманием к безопасности, пишет автор блога "Вдали от города".

Самый щадящий способ — использовать обычную поваренную соль. Она постепенно разъедает древесные волокна, обезвоживает клетки и превращает твёрдый пень в трухлявую массу. Корни при этом перестают прорастать — молодая поросль вокруг не появляется.

Техника проста:

Периодически проверять не нужно. Через шесть месяцев остатки легко убираются вилами или лопатой. Метод абсолютно безопасен и подходит даже для участков рядом с домом.

На моём участке от предыдущего хозяина остались три пня от яблонь. Сначала муж решил их выкорчёвывать — взял лом, лопату, топор. Через пару часов он понял, что это безнадёжно: корни уходили глубоко, и сил не хватило бы и на один пень. Знакомый дачник посоветовал соль. Муж насверлил дырок, засыпал, накрыл — и забыл. Через месяц проверил из любопытства: древесина заметно размягчилась, а к осени пни буквально рассыпались от лёгкого нажатия. Бонусом ушли муравьи, которые облюбовали этот уголок. С тех пор соль — наш главный инструмент в борьбе с пнями.