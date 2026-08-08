Кардиолог по клику и ЭКГ без записи: как петербуржцам попасть на акцию «Трепетное сердце»

Опубликованы несколько адресов, где можно проверить свое сердце.

Сердечные болезни — штука коварная. Они могут годами никак себя не проявлять, а потом ударить в самый неподходящий момент.

Чтобы петербуржцы не доводили до крайностей, в городе запускают акцию «Трепетное сердце».

11 августа сразу несколько крупных больниц откроют двери для всех желающих проверить свое здоровье. Это общегородская акция «Трепетное сердце»

Никаких направлений от терапевта не нужно — достаточно вашего желания и предварительной записи.

Зачем это нужно именно вам?

Петербург — город стрессов, переменчивой погоды и бесконечного кофе. Всё это нагружает наше сердце. Акция — отличный повод сделать ЭКГ и получить совет кардиолога бесплатно.

Городские власти поставили цель: сделать так, чтобы к 2030 году смертность от инфарктов и инсультов стала минимальной.

И это работает — цифры уже пошли на спад. Но врачи бессильны, если пациент приходит слишком поздно. Поэтому ранняя диагностика — это буквально шанс на долгую жизнь.

Где и когда будут принимать врачи?

Для вашего удобства мы собрали список больниц, которые участвуют в акции:

Мариинская больница (ул. Жуковского, 1) Прием с 10:00 до 14:00. Сделают ЭКГ и проконсультируют. Как попасть: Напишите на почту callcenter@mariin.ru (в теме письма укажите «Трепетное сердце»).

Александровская больница (пр. Солидарности, 4) Прием с 13:00 до 15:00. В программе также ЭКГ и осмотр. Как попасть: Письмо на pr-alexhospital@yandex.ru или звонок по номеру 8-911-277-65-40 .

Покровская больница (Большой проспект В.О., 85) Прием с 12:00 до 16:00 в кардиологическом корпусе (кабинет №1). Как попасть: Обязательно позвоните по телефону 322-03-03 .

Введенская больница (Лазаретный переулок, 4) Прием с 10:00 до 15:00 (кабинет №2). Здесь врач соберет жалобы и даст план лечения или профилактики. Как попасть: Это единственное место, где запись не нужна. Прием идет в порядке живой очереди.

Не откладывайте здоровье на «потом». Запишитесь прямо сейчас — это займет пару минут, но может спасти вам жизнь.

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