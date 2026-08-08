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Валики на подмышках и руках сгоняю тремя упражнениями: красивые ручки модели уже к 31 августа

Опубликовано: 8 августа 2026 03:45
 Проверено редакцией
Валики на подмышках и руках сгоняю тремя упражнениями: красивые ручки модели уже к 31 августа
Валики на подмышках и руках сгоняю тремя упражнениями: красивые ручки модели уже к 31 августа
Городовой ру
Как быстро подтянуть мышцы и кожу на предплечьях

Стандартные тренировки с отягощениями часто дают неожиданный эффект: плечи становятся шире, а руки — рельефнее, что не каждой женщине по душе. Существует альтернативный подход, лишенный этого недостатка.

Почему этот метод работает

В основе лежит активация глубоких мелких мышц, которые игнорируются в классическом фитнесе. Усиление лимфодренажа убирает отечность, а регулярная нагрузка приподнимает ткани. Результат появляется уже через 21 день занятий через день — руки выглядят более легкими, а плечевая линия приобретает четкость.

Три упражнения для тонуса

Выполняйте их в спокойном темпе, без рывков, следя за дыханием. Основное внимание — плечевому поясу, поясница и шея не должны подключаться к работе:

  • скольжение ладонями вверх по стене (спина прижата, локти не отрываются, задержка в верхней точке на 3 счета);
  • разведение рук назад с наклоном (корпус чуть вперед, лопатки сводятся, плечи не поднимаются);
  • круговые вращения плечами назад из положения сидя (полная амплитуда, раскрытие грудного отдела в нижней точке).

Каждое движение выполняйте в 3 подхода: первое — 10–12 повторений, второе — 12–15, третье — 15 вращений. Занимайтесь через день, уделяя комплексу всего 15 минут.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова скептически отнеслась к этому комплексу, но через неделю заметила: руки перестали казаться тяжелыми, а плечи визуально опустились. Самым неожиданным бонусом стало улучшение осанки. А еще Алина добавила в конце минуту вращения кистями — это сняло напряжение после рабочего дня.

Вывод

Этот метод возвращает легкость без изнурительных нагрузок и дорогого инвентаря. Попробуйте и через 3 недели вы увидите, что летняя фигура может быть изящной без железа и перекаченных плеч.

Ранее "Городовой" рассказывал, что сделать, чтобы пахнуть, как английская королева.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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