Оценить свои силы и вызвать 112: как спасти утопающего и самому не стать жертвой на пляжах Петербурга

Эксперт рассказал про действия, которые нужно предпринять в случае опасности.

Лето в Петербурге в самом разгаре, но погода часто вносит свои корективы и прерывает его. Однако спасатели уже находят погибших, в том числе детей.

Сценарии всегда похожие. Либо кто-то решил прыгнуть с моста ради «экстрима», ведь были пьяны. Либо ребенок остался без присмотра.

К примеру, в Московском районе случилась беда с 11-летним мальчиком, который пошел купаться на пруд без взрослых. Помните: вода не прощает алкоголя и невнимательности к детям.

Большинство трагедий происходит там, где купаться запрещено. Это «дикие» пляжи, карьеры или технические водоемы. Там нет спасателей, на дне может быть острый мусор, а течение — непредсказуемым.

Как помочь тонущему и не погибнуть самому

Как рассказал "Городовому" спасатель, генеральный директор First Aid Максим Штыб, если вы видите, что человек тонет, первое правило — не паникуйте.

Звоните 112. Сразу вызывайте профи. Оцените свои силы. Если вы плохо плаваете, не прыгайте в воду. Тонущий человек в панике очень силен и может утянуть вас на дно. Используйте подручные средства. Бросьте круг, длинную палку или даже пустую пластиковую пятилитровку. Главное — дать человеку то, за что можно ухватиться.

"Следует выбирать для купания заведомо безопасные места, либо места, где дежурят спасатели. Тогда бросаться за помощью, конечно, не придётся", - отмечает эксперт.

Первая помощь на берегу

Если пострадавшего удалось вытащить, действуйте быстро: проверьте дыхание. Если дышит: поверните человека на бок. Это спасет его, если начнется рвота.

"Первую помощь надо уметь оказывать. Этому тоже учат. Если человек не дышит, нужно начать сердечно-лёгочную реанимацию", - говорит спасатель.

В выходные синопткии обещают жаркую погоду, поэтому тщательнее выбирайте место для отдыха.

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