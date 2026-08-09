Килограмм на 10 кубов ямы – и септик не нуждается в откачке: нечистоты как в бездну канут

Переполненную выгребную яму можно обработать хлорной известью — 1 кг на 10 кубов объёма. Средство разлагает отходы, убирает запах и экономит на вызове ассенизаторов.

Не все дачники могут похвастаться централизованной канализацией — многие используют автономные системы, в частности выгребные ямы. При всей простоте их организации минусов достаточно: без регулярной откачки жидкие фракции накапливаются, вызывая переполнение и заболачивание участка.

Вызов ассенизаторов обходится дорого, поэтому владельцы загородных домов ищут альтернативные способы решения проблемы. Один из таких методов — применение хлорной извести, которая помогает уменьшить объём отходов и отсрочить необходимость профессиональной чистки, пишет автор блога "ХОЗЯЮШКА".

Как действует хлорная известь и как её применять

Хлорная известь — мощный окислитель, который ускоряет разложение органических веществ и снижает уровень жидкости в выгребной яме. Она также уничтожает болезнетворные бактерии и устраняет неприятные запахи.

Для обработки на каждые 10 кубических метров объёма ямы требуется 1 кг сухого препарата. Его аккуратно засыпают внутрь — без предварительного растворения, чтобы вещество постепенно вступало в реакцию с содержимым.

Меры предосторожности

Хлорная известь токсична, поэтому при работе с ней важно использовать защитные перчатки и респиратор, избегать вдыхания пыли и контакта с кожей и слизистыми. Препарат нельзя смешивать с другими химикатами, особенно с кислотами и органическими растворителями. Хранить его следует в плотно закрытой упаковке в сухом месте, недоступном для детей и животных. При соблюдении этих правил средство эффективно решает проблему переполнения без частого вызова спецтехники.

Личный опыт автора

Когда моя выгребная яма заполнилась до критической отметки, а ближайший вызов ассенизаторов стоил неподъёмных денег, я решила поискать другие варианты. Нашла рецепт с хлорной известью — сначала боялась, думала, что это опасно. Аккуратно засыпала препарат по инструкции, и уже через несколько дней уровень жидкости заметно снизился, а запах почти исчез. С тех пор я использую этот метод раз в сезон и экономлю на откачке.

Вывод

Хлорная известь — доступное средство для борьбы с переполнением выгребных ям. Она ускоряет разложение отходов, устраняет запахи и снижает частоту вызова ассенизаторов. При соблюдении мер безопасности препарат работает эффективно и помогает содержать автономную канализацию в порядке.

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