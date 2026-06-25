Важно ничего не забыть: какие продукты следует брать в поход - не только привычную тушенку

Летом большой популярностью у туристов пользуются походы, но для хорошего отдыха потребуется правильная подготовка. Особенно часто проблемы возникают с питанием. Какую еду можно брать с собой в поход?
Что нужно учитывать перед походом
Большое значение имеет сложность похода, его продолжительность, погодные условия, количество участников. Проще всего спланировать однодневный поход, ведь для этого достаточно будет бутербродов, батончиков и воды. Чем холоднее будет на улице, тем больше калорий придется потратить.
Как подобрать продукты для похода
“Обратите внимание на сушёные или сублимированные продукты. Во время готовки их объём увеличивается, они хорошо утоляют голод, а ещё восполняют дефицит калорий. Не забывайте смотреть на срок годности, а также условия хранения: продукты, для которых не нужен холодильник, можно смело брать с собой”, сообщает портал “Яндекс-Путешествия”.
Какие продукты стоит взять в поход
- Хлеб, булочки, галеты, сухарики, сухое печенье;
- сырокопченая колбаса, сыр, вяленое мясо, консервы;
- суповые смеси, лапша и пюре быстрого приготовления;
- чай, кофе, вода, цикорий;
- гречка, рис и другие крупы, макароны.
Изучите маршрут похода, узнайте, есть ли там родники и источники. При их наличии воду можно брать с собой в ограниченных количествах и набирать по пути. Не употребляйте сырую воду, обязательно кипятите ее и обеззараживайте.
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