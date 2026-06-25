Городовой / Полезное / Хайям назвал способ продлить жизнь: можно справиться без всяких врачей – секрет прост
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пикник у водопада и прогулка над болотом: 5 идеальных экотроп для семей с детьми Новости Петербурга
Петербург подвел итоги 2025 года: на что город потратил свои триллионы? Новости Петербурга
Избавляюсь от тли на розах за 30 секунд: агроном поделился лайфхаком – вредителя как Ниагарой смоет Полезное
Нашёл рецепт спустя месяцы поисков: салат "Амелия" — готовлю на каждый праздник Полезное
Тайны вокзального закулисья и море пионов: куда успеть в Петербурге до 28 июня Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Россия
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Хайям назвал способ продлить жизнь: можно справиться без всяких врачей – секрет прост

Опубликовано: 25 июня 2026 21:16
 Проверено редакцией
Хайям назвал способ продлить жизнь: можно справиться без всяких врачей – секрет прост
Хайям назвал способ продлить жизнь: можно справиться без всяких врачей – секрет прост
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Поэт, философ и ученый Омар Хайям оставил богатое наследие мудрых изречений, сохраняющих свою актуальность и в наши дни. Успех мыслителя объясняется его широким взглядом на жизнь, превосходящим мировоззрение современников.

В своих трудах Омар Хайям затрагивал вечные человеческие проблемы, обращаясь при этом к природным аналогиям. Значительное внимание поэт уделял осмыслению бытия:

Жизнь нельзя сократить, но мы сами ее укорачиваем, Вредим себе и окружающим. Продлить жизнь можно только добрыми делами — Судьба лишь редких звездочек из тьмы…

Мудрец подчеркивает конечность человеческого существования. Однако вклад, выраженный в добрых делах, остается в памяти потомков надолго.

Ранее мы рассказали, почему Омар Хайям советовал выглядеть глупее.

Автор:
Ксения Давыдова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью