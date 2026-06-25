Хайям назвал способ продлить жизнь: можно справиться без всяких врачей – секрет прост

Поэт, философ и ученый Омар Хайям оставил богатое наследие мудрых изречений, сохраняющих свою актуальность и в наши дни. Успех мыслителя объясняется его широким взглядом на жизнь, превосходящим мировоззрение современников.
В своих трудах Омар Хайям затрагивал вечные человеческие проблемы, обращаясь при этом к природным аналогиям. Значительное внимание поэт уделял осмыслению бытия:
Жизнь нельзя сократить, но мы сами ее укорачиваем, Вредим себе и окружающим. Продлить жизнь можно только добрыми делами — Судьба лишь редких звездочек из тьмы…
Мудрец подчеркивает конечность человеческого существования. Однако вклад, выраженный в добрых делах, остается в памяти потомков надолго.
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