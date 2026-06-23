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Вот почему Хайям советовал выглядеть глупее, чем мы есть: об этом стоит задуматься, чтобы полностью изменить жизнь

Опубликовано: 23 июня 2026 11:06
 Проверено редакцией
Вот почему Хайям советовал выглядеть глупее, чем мы есть: об этом стоит задуматься, чтобы полностью изменить жизнь
Вот почему Хайям советовал выглядеть глупее, чем мы есть: об этом стоит задуматься, чтобы полностью изменить жизнь
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Персидский философ, поэт и учёный Омар Хайям, живший более десяти веков назад, приобрёл известность благодаря своему творчеству. Он оставил после себя огромное количество четверостиший, известных как рубаи.

В своих произведениях Хайям передавал фундаментальные истины. Внимательное отношение к наставлениям великого мудреца позволяет не только трансформировать свою жизнь, но и достичь гармонии с окружающим миром.

Поэт на протяжении всей своей жизни изучал человеческую психологию и на основе своих наблюдений сформулировал простую концепцию:

О тайнах времени здесь только заикнись: Они тебе покажут глубь и высь. Жемчужины оставь ты в бездне моря: Глупцом, как все, коль хочешь жить, кажись…

Эти строки сохраняют свою актуальность и в современном контексте. Хайям полагал, что жизнь упрощается для тех, кто обладает острым интеллектом, но при этом воздерживается от его публичной демонстрации.

По его мнению, общество не способно оценить чужие способности и склонно их принижать. В связи с этим стоит сохранять мудрость глубоко внутри себя.

Ранее мы рассказали, как Хайям охарактеризовал красоту человека.

Автор:
Анастасия Чувакова
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