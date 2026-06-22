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Омар Хайям простой фразой охарактеризовал красоту человека: мудрость сквозь столетия – дело не во внешности

Опубликовано: 22 июня 2026 11:06
 Проверено редакцией
Омар Хайям простой фразой охарактеризовал красоту человека: мудрость сквозь столетия – дело не во внешности
Омар Хайям простой фразой охарактеризовал красоту человека: мудрость сквозь столетия – дело не во внешности
Городовой ру
Мудрые слова великого поэта

Образ великого восточного поэта Омара Хайяма до сих пор остается предметом исследований, а его биография содержит множество неразгаданных тайн. При жизни он был известен преимущественно как выдающийся ученый: математик, астроном и философ. В современном мире Хайям получил широкое признание благодаря своим философско-лирическим четверостишиям.

Его рубаи, созданные более тысячелетия назад, сохраняют свою актуальность и в наши дни. В них Хайям в иронично-нравоучительной форме передает глубокие, но при этом доступные истины.

Особое внимание мудрец уделял человеческим порокам и добродетелям, призывая читателей к совестливой жизни и стремлению к знаниям. Ниже приведено высказывание Омара Хайяма о красоте:

"Красивым быть — не значит им родиться, Ведь красоте мы можем научиться. Когда красив душою человек - Какая внешность может с ней сравниться?"

Этими строками философ подчеркивал превосходство внутренней красоты над внешней, побуждая человека к интеллектуальному развитию, доброте и состраданию к окружающим.

В таком случае внешний вид перестанет быть определяющим фактором, и истинная ценность будет придаваться внутреннему содержанию.

Ранее мы рассказали, с кем жить – «истинный ад».

Автор:
Анастасия Чувакова
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