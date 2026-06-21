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Омар Хайям рассказал о том, с кем рядом жить — «истинный ад»: сейчас актуально как никогда

Опубликовано: 21 июня 2026 11:07
 Проверено редакцией
Омар Хайям рассказал о том, с кем рядом жить — «истинный ад»: сейчас актуально как никогда
Омар Хайям рассказал о том, с кем рядом жить — «истинный ад»: сейчас актуально как никогда
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Популярность Омара Хайяма, поэта, жившего более тысячи лет назад, не имеет себе равных. Этот иранский философ оставил после себя величайшее наследие в виде многочисленных четверостиший, переведенных на все языки мира.

Секрет популярности творчества Хайяма заключается в исключительной актуальности его изречений. Даже в современном мире его стихи находят отклик в сердцах людей.

Хайям уделял значительное внимание человеческой психологии. В частности, он объяснил, при каких обстоятельствах мы можем столкнуться с адом на земле:

Для достойного нету достойных наград. Я живот положить за достойного рад. Хочешь знать, существуют ли адские муки? Жить среди недостойных — вот истинный ад!

Безусловно, в нашей жизни присутствует множество ужасающих явлений — катастрофы, войны, природные катаклизмы. Однако невозможно не согласиться с Хайямом в том, что человека часто тянет на дно окружающая его среда.

Окружение оказывает существенное влияние на жизнь человека — оно способно как возвысить, так и низвергнуть. Именно об этом предостерегает нас Омар Хайям.

Ранее мы рассказали, почему нельзя критиковать других.

Автор:
Анастасия Чувакова
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