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Салат "Наргиз": всего 4 ингредиента, а вкус такой, будто он из дорогого ресторана

Опубликовано: 21 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
Салат "Наргиз": всего 4 ингредиента, а вкус такой, будто он из дорогого ресторана
Салат "Наргиз": всего 4 ингредиента, а вкус такой, будто он из дорогого ресторана
Городовой ру
Иногда самые удачные рецепты рождаются из самых простых продуктов.

Свежие помидоры, нежный сыр, сочное яблоко и лёгкая пикантность чеснока создают удивительно гармоничный вкус. Готовится буквально за несколько минут, а результат приятно удивляет с первой ложки.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Цветкова Наталья".

Ингредиенты:

  • помидоры — 2-3 шт.,
  • сыр — 150 г,
  • яблоко кисло-сладкое — 1 шт.,
  • чеснок — 1-2 зубчика,
  • майонез, сметана или натуральный йогурт — по вкусу,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу,
  • зелень — по желанию.

Приготовление

Помидоры нарезаю небольшими кубиками. Если плоды слишком сочные, удаляю мягкую сердцевину и лишний сок. Сыр нарезаю кубиками примерно такого же размера, как и помидоры.

Салат "Наргиз": всего 4 ингредиента, а вкус такой, будто он из дорогого ресторана - image 1
Салат "Наргиз": всего 4 ингредиента, а вкус такой, будто он из дорогого ресторана - image 1

Яблоко очищаю от кожуры и удаляю сердцевину. Нарезаю небольшими кубиками. Чтобы яблоко не потемнело, при необходимости можно слегка сбрызнуть его лимонным соком.

В глубокую миску отправляю помидоры, сыр и яблоко. Добавляю пропущенный через пресс чеснок, немного соли и свежемолотого чёрного перца.

Заправляю салат майонезом, сметаной или натуральным йогуртом по вкусу. По желанию добавляю мелко нарезанную зелень — укроп, петрушку или кинзу.

Аккуратно перемешиваю все ингредиенты и подаю на стол.

Примерное время приготовления: 10 минут

Личный опыт

Я не очень люблю яблоки в салате, поэтому нашёл им достойную замену в виде сельдерея.

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный и универсальный перекус из лаваша.

Автор:
Александр Асташкин
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