Салат "Наргиз": всего 4 ингредиента, а вкус такой, будто он из дорогого ресторана

Свежие помидоры, нежный сыр, сочное яблоко и лёгкая пикантность чеснока создают удивительно гармоничный вкус. Готовится буквально за несколько минут, а результат приятно удивляет с первой ложки.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Цветкова Наталья".
Ингредиенты:
- помидоры — 2-3 шт.,
- сыр — 150 г,
- яблоко кисло-сладкое — 1 шт.,
- чеснок — 1-2 зубчика,
- майонез, сметана или натуральный йогурт — по вкусу,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу,
- зелень — по желанию.
Приготовление
Помидоры нарезаю небольшими кубиками. Если плоды слишком сочные, удаляю мягкую сердцевину и лишний сок. Сыр нарезаю кубиками примерно такого же размера, как и помидоры.
Яблоко очищаю от кожуры и удаляю сердцевину. Нарезаю небольшими кубиками. Чтобы яблоко не потемнело, при необходимости можно слегка сбрызнуть его лимонным соком.
В глубокую миску отправляю помидоры, сыр и яблоко. Добавляю пропущенный через пресс чеснок, немного соли и свежемолотого чёрного перца.
Заправляю салат майонезом, сметаной или натуральным йогуртом по вкусу. По желанию добавляю мелко нарезанную зелень — укроп, петрушку или кинзу.
Аккуратно перемешиваю все ингредиенты и подаю на стол.
Примерное время приготовления: 10 минут
Личный опыт
Я не очень люблю яблоки в салате, поэтому нашёл им достойную замену в виде сельдерея.
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