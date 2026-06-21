Салат "Наргиз": всего 4 ингредиента, а вкус такой, будто он из дорогого ресторана

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Правило 7 листьев и горсть золы: как не дать помидорам уйти в зелень и спасти урожай в июне

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Не укроп, а зеленый фейерверк: соблюдаю 3 правила при посеве – собираю свежую зелень охапками до осени

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Если желтеет чеснок - срочно: 5 капель в распылитель - и перья станут зеленее крокодила, экстренная реанимация после зимы

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В апреле чесноку – нужно как воздух: 2 ложки – и головки вырастут размером с арбуз, а перья будут зеленее крокодила

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Запечённая картошка с чесноком и сыром: так просто, а вкус как в ресторане

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