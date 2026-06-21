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Одна нота на человека и камни из Европы: секреты легендарных «Невских серенад»

Опубликовано: 21 июня 2026 13:05
 Проверено редакцией
Одна нота на человека и камни из Европы: секреты легендарных «Невских серенад»
Одна нота на человека и камни из Европы: секреты легендарных «Невских серенад»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В 18 веке в Северной столице происходило это уникальное музыкальное действие.

Представьте: летний вечер, закат, зеркальная гладь Невы и звуки оркестра, которые разносятся прямо над водой. Это не современный фестиваль, а обычный досуг петербуржцев XVIII века.

Тогда город жил в ритме «Невских серенад».

Набережные из «чужой» земли

Интересный факт: земля под ногами на Английской и других набережных — не совсем российская. В то время корабли из Европы шли в Петербург за товарами.

Чтобы судно не болталось на волнах пустым, его набивали камнями и щебнем — это называлось балластом.

Пётр I даже издал указ: каждый корабль обязан был привезти в город определённое количество камней. Этот «импортный» щебень ссыпали на берега Невы. Так формировалась почва, на которой позже построили самые красивые здания города.

Концерты на воде

С мая по сентябрь Нева превращалась в огромный концертный зал. По реке постоянно курсировали лодки с музыкантами, певцами и целыми оркестрами.

Это и были те самые «Невские серенады», рассказал писатель и историк Александр Мясников в эфире «Открытой студии» на 78 телеканале.

Музыка звучала везде. Богатые горожане нанимали собственные катера, а простые люди слушали концерты с берега. Звук над водой разносится намного лучше, поэтому эффект был потрясающим.

Музыка от классиков

Это не была просто «самодеятельность». Для водных прогулок писали музыку серьезные композиторы. Например, Александр Даргомыжский создал цикл «Петербургские серенады».

Его песни идеально ложились на атмосферу вечернего города. Позже традицию подхватили и другие классики, сделав такие прогулки настоящим искусством.

Почему музыка «уплыла» к островам?

Всё изменил технический прогресс, на Неве появились крупные пароходы. Они шумели, дымили и поднимали сильные волны. Маленьким лодкам с музыкантами стало неуютно и небезопасно на главном фарватере.

Но традиция не исчезла. Она просто переехала в более тихие места — к Каменному, Крестовскому и Елагину островам. Там, в тени деревьев и вдали от больших судов, «Невские серенады» продолжали радовать людей ещё долгое время.

Ранее «Городовой» рассказывал, как выбрать водный маршрут по Петербургу и не пожалеть.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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