Самый быстрый и универсальный перекус из лаваша: золотистая корочка и сочная начинка

Новости по теме

Беру 2 яйца — и через 10 минут получаю завтрак, который просят каждый день: яичный рулет с начинкой

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2 пачки творога и 3 яйца – и через 10 минут вкусный завтрак готов: домашние сметают его за 1 минуту – не сырники и не запеканка

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Беру лаваш и яйцо – и через 5 минут вкусный армянский завтрак готов: быстро и просто – домашних за уши не оттащить

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1 стакан овсянки и 2 яйца – и через 15 минут вкусный завтрак готов: домашние сметают его за 1 минуту

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Жарю лаваш и кладу начинку: Чудо-завтрак готов за 7 минут - скорее бегите на кухню

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