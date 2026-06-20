Самый быстрый и универсальный перекус из лаваша: золотистая корочка и сочная начинка

В этом блюде всё максимально просто: берётся лаваш, яйца и любая начинка по вкусу. Получается быстрое, сытное и универсальное блюдо на завтрак или перекус.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".
Ингредиенты:
- лаваш — 6 шт.,
- яйца — 2 шт.,
- сметана — 1 ст. л.,
- соль — по вкусу,
- масло — для жарки,
- начинка (мясо, рыба) — по вкусу
Приготовление
Лаваш нарезаю на четвертинки. Можно также нарезать квадратами или прямоугольниками, как удобно.
В миске смешиваю яйца, воду, сметану и соль. Всё слегка взбиваю вилкой до однородности. Каждый кусочек лаваша окунаю в яичную смесь и начинаю собирать слои.
Для варианта с зелёным луком в качестве начинки чередую слои: лаваш, зелёный лук, снова лаваш. Можно добавить и другую начинку: например, мелко нарезанное готовое мясо или рыбу.
Слои хорошо склеиваются благодаря яйцу и не распадаются при жарке. Обжариваю на небольшом количестве масла на медленном огне с двух сторон до золотистой корочки.
Примерное время приготовления: 10 минут
Личный опыт
Самый удачный вариант у меня получается с ветчиной, сыром и укропом в качестве начинки. Также можно ветчину заменить на копчёную курицу.
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