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Самый быстрый и универсальный перекус из лаваша: золотистая корочка и сочная начинка

Опубликовано: 20 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Самый быстрый и универсальный перекус из лаваша: золотистая корочка и сочная начинка
Самый быстрый и универсальный перекус из лаваша: золотистая корочка и сочная начинка
Городовой ру
Ленивый рецепт из лаваша.

В этом блюде всё максимально просто: берётся лаваш, яйца и любая начинка по вкусу. Получается быстрое, сытное и универсальное блюдо на завтрак или перекус.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".

Ингредиенты:

  • лаваш — 6 шт.,
  • яйца — 2 шт.,
  • сметана — 1 ст. л.,
  • соль — по вкусу,
  • масло — для жарки,
  • начинка (мясо, рыба) — по вкусу

Приготовление

Лаваш нарезаю на четвертинки. Можно также нарезать квадратами или прямоугольниками, как удобно.

Самый быстрый и универсальный перекус из лаваша: золотистая корочка и сочная начинка - image 1
Самый быстрый и универсальный перекус из лаваша: золотистая корочка и сочная начинка - image 1

В миске смешиваю яйца, воду, сметану и соль. Всё слегка взбиваю вилкой до однородности. Каждый кусочек лаваша окунаю в яичную смесь и начинаю собирать слои.

Для варианта с зелёным луком в качестве начинки чередую слои: лаваш, зелёный лук, снова лаваш. Можно добавить и другую начинку: например, мелко нарезанное готовое мясо или рыбу.

Слои хорошо склеиваются благодаря яйцу и не распадаются при жарке. Обжариваю на небольшом количестве масла на медленном огне с двух сторон до золотистой корочки.

Примерное время приготовления: 10 минут

Личный опыт

Самый удачный вариант у меня получается с ветчиной, сыром и укропом в качестве начинки. Также можно ветчину заменить на копчёную курицу.

Ранее мы писали о том, как приготовить торт без выпечки.

Автор:
Александр Асташкин
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