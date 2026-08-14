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Синоптики предупредили: лето возвращается — от похолодания к зною за выходные

Опубликовано: 14 августа 2026 09:34
 Проверено редакцией
Синоптики предупредили: лето возвращается — от похолодания к зною за выходные
Синоптики предупредили: лето возвращается — от похолодания к зною за выходные
Legion-Media
После короткого похолодания в Центральную Россию возвращается лето: в субботу до +21°, в начале недели — до +28°. Вместе с теплом придут грозы. Следите за прогнозами, чтобы не пропустить солнечные дни.

Циклон, принёсший на Русскую равнину прохладу и дожди, уходит на восток. Уже в ближайшие дни погода начнёт меняться: на смену облачности приходит антициклон, который обеспечит рассеивание туч и постепенный прогрев воздуха. Потепление будет стремительным — за два дня лето вернётся на 1100 км, достигнув линии Санкт-Петербург–Владимир–Саратов, рассказывают специалисты Центра погоды "Фобос".

Почему так быстро

Причина — атлантический циклон, который, смещаясь по северу Европы, начал закачивать в регион тёплые воздушные массы, согретые Гольфстримом. В начале новой недели этот вихрь окажется над территорией России, и потепление выйдет на пик. Однако вместе с теплом придут и грозы — в средней полосе возможны кратковременные ливни.

Что ждёт регионы

В Казани пока сохраняется аномальный холод — +12...+14, что почти на 10 ниже нормы. Ситуация начнёт меняться лишь в начале недели, когда солнце станет чаще пробиваться сквозь облака, и к вторнику в столице Татарстана тоже установится летняя погода.

В Центральной России потепление начнётся уже сегодня. В Москве после +15 столбики поднимутся до +19, а в субботу — до +21. В первые дни новой недели воздух прогреется до +26...+28. Однако вместе с жарой возможны кратковременные грозы и ливни, особенно в мегаполисе.

Вывод

Августовское похолодание в Центральной России окажется кратковременным. Уже в выходные температура вернётся к комфортным значениям, а в начале недели возможен даже зной до +28. Вместе с теплом придут грозы, особенно в средней полосе.

Ранее мы рассказывали, какая зима будет в этом году.

Автор:
Евгения Сухова
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