Синоптики предупредили: лето возвращается — от похолодания к зною за выходные

Циклон, принёсший на Русскую равнину прохладу и дожди, уходит на восток. Уже в ближайшие дни погода начнёт меняться: на смену облачности приходит антициклон, который обеспечит рассеивание туч и постепенный прогрев воздуха. Потепление будет стремительным — за два дня лето вернётся на 1100 км, достигнув линии Санкт-Петербург–Владимир–Саратов, рассказывают специалисты Центра погоды "Фобос".
Почему так быстро
Причина — атлантический циклон, который, смещаясь по северу Европы, начал закачивать в регион тёплые воздушные массы, согретые Гольфстримом. В начале новой недели этот вихрь окажется над территорией России, и потепление выйдет на пик. Однако вместе с теплом придут и грозы — в средней полосе возможны кратковременные ливни.
Что ждёт регионы
В Казани пока сохраняется аномальный холод — +12...+14, что почти на 10 ниже нормы. Ситуация начнёт меняться лишь в начале недели, когда солнце станет чаще пробиваться сквозь облака, и к вторнику в столице Татарстана тоже установится летняя погода.
В Центральной России потепление начнётся уже сегодня. В Москве после +15 столбики поднимутся до +19, а в субботу — до +21. В первые дни новой недели воздух прогреется до +26...+28. Однако вместе с жарой возможны кратковременные грозы и ливни, особенно в мегаполисе.
Вывод
Августовское похолодание в Центральной России окажется кратковременным. Уже в выходные температура вернётся к комфортным значениям, а в начале недели возможен даже зной до +28. Вместе с теплом придут грозы, особенно в средней полосе.
Ранее мы рассказывали, какая зима будет в этом году.