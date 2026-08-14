Ночные +9,2° и падающее давление: синоптики обещают Петербургу всего один день сухой погоды

Сегодня в Северной столице передышка перед дождями.

Жителям Северной столицы сегодня повезло. Наконец-то можно оставить зонтики дома и прогуляться без страха попасть под ливень.

Солнце и комфортные +20°

За погоду в городе сегодня отвечает антициклон. Он прогонит тучи и защитит нас от осадков.

На улице будет переменная облачность, но день пройдет без единой капли дождя, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге составит от +19 до +21 градуса. В Ленинградской области будет чуть больше разброс — от +17 до +22. Ветер ожидается слабый, северо-западный.

Атмосферное давление пока повышенное — 763 мм ртутного столба. К вечеру оно начнет плавно падать.

Холодные ночи

Минувшая ночь в Петербурге удивила горожан. Термометры показали всего +9,2 градуса. Для лета это очень холодно.

Эта ночь стала второй в списке самых холодных за всё нынешнее лето. Еще прохладнее было только в самом начале сезона — 2 июня.

В субботу снова за зонты

Сухая пауза долго не продержится. У синоптиков готовы не самые приятные новости на выходные.

Уже в субботу в город вернутся дожди. К счастью, они будут кратковременными, а не проливными. Зато ночи станут заметно теплее — от +12 до +14 градусов.

Днем же сохранится вполне комфортная температура: те же +19…+21°C.

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