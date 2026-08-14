За техникой, подарками и школьной формой: почему петербуржцы временно «изменили» маркетплейсам

Замечали, что в торговых центрах снова стало людно? Казалось бы, мы все давно привыкли покупать вещи в пару кликов с дивана.
Но к концу лета 2026 года офлайн-магазины неожиданно начали отыгрывать позиции.
ТРЦ снова заполняются
Аналитики заметили интересную тенденцию на примере Петербурга. В середине июля посещаемость торговых центров заметно отставала от прошлого года — разница составляла 7%.
Но уже к началу августа этот разрыв сократился всего до 2%, пишет "ДП" со ссылкой на экспертов.
Это еще не полноценный триумф обычных магазинов. Однако динамика очевидна: поток покупателей стремительно растет.
Августовский ажиотаж: школа и отпуска
Главный двигатель этого роста — сезонность. Конец лета — традиционно горячая пора для ритейла:
- Родители массово собирают детей к школе.
- Взрослые возвращаются из отпусков и обновляют гардероб к рабочему сезону.
- В магазинах запускаются распродажи.
В крупных сетях электроники (например, в «М.Видео») уже зафиксировали прирост покупателей на 5% по сравнению с июлем.
«Нужно прямо сейчас»: где онлайн проигрывает
Но дело не только в сезоне. Из-за логистических проблем маркетплейсов люди все чаще делают выбор в пользу обычного магазина.
Представьте ситуации:
- У вас сгорел чайник или сломался рабочий ноутбук.
- Завтра нужно идти на день рождения, а подарка нет.
- Ребенку нужно срочно мерить школьную форму, потому что за лето он вырос на 5 сантиметров.
В таких случаях ждать доставку даже пару дней — слишком рискованно. К тому же маркетплейсы летом часто сталкиваются с задержками: не хватает курьеров, а склады перегружены.
В обычном магазине всё проще. Ты пришел, потрогал товар, примерил, проверил работу на месте и сразу забрал домой. Никаких котов в мешке и лишних возвратов.
Это навсегда или временно?
Эксперты просят не делать поспешных выводов. О массовом возвращении людей в ТЦ речи пока не идет.
Покупатели ушли из онлайна временно и точечно — только за теми товарами, которые нужны срочно.
Сами торговые центры пока не придумали новых фишек, которые могли бы насовсем переманить фанатов онлайн-шопинга обратно.
Более того, интернет-торговля продолжает активно расти. Обычные магазины стали для нас идеальной «выручалочкой», когда вещь нужна «здесь и сейчас».
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