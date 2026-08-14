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За техникой, подарками и школьной формой: почему петербуржцы временно «изменили» маркетплейсам

Опубликовано: 14 августа 2026 09:39
 Проверено редакцией
За техникой, подарками и школьной формой: почему петербуржцы временно «изменили» маркетплейсам
За техникой, подарками и школьной формой: почему петербуржцы временно «изменили» маркетплейсам
Global Look Press / Zamir Usmanov
Из-за потребности приобрести товар здесь и сейчас, люди возвращаются к офлайн покупкам.

Замечали, что в торговых центрах снова стало людно? Казалось бы, мы все давно привыкли покупать вещи в пару кликов с дивана.

Но к концу лета 2026 года офлайн-магазины неожиданно начали отыгрывать позиции.

ТРЦ снова заполняются

Аналитики заметили интересную тенденцию на примере Петербурга. В середине июля посещаемость торговых центров заметно отставала от прошлого года — разница составляла 7%.

Но уже к началу августа этот разрыв сократился всего до 2%, пишет "ДП" со ссылкой на экспертов.

Это еще не полноценный триумф обычных магазинов. Однако динамика очевидна: поток покупателей стремительно растет.

Августовский ажиотаж: школа и отпуска

Главный двигатель этого роста — сезонность. Конец лета — традиционно горячая пора для ритейла:

  • Родители массово собирают детей к школе.
  • Взрослые возвращаются из отпусков и обновляют гардероб к рабочему сезону.
  • В магазинах запускаются распродажи.

В крупных сетях электроники (например, в «М.Видео») уже зафиксировали прирост покупателей на 5% по сравнению с июлем.

«Нужно прямо сейчас»: где онлайн проигрывает

Но дело не только в сезоне. Из-за логистических проблем маркетплейсов люди все чаще делают выбор в пользу обычного магазина.

Представьте ситуации:

  • У вас сгорел чайник или сломался рабочий ноутбук.
  • Завтра нужно идти на день рождения, а подарка нет.
  • Ребенку нужно срочно мерить школьную форму, потому что за лето он вырос на 5 сантиметров.

В таких случаях ждать доставку даже пару дней — слишком рискованно. К тому же маркетплейсы летом часто сталкиваются с задержками: не хватает курьеров, а склады перегружены.

В обычном магазине всё проще. Ты пришел, потрогал товар, примерил, проверил работу на месте и сразу забрал домой. Никаких котов в мешке и лишних возвратов.

Это навсегда или временно?

Эксперты просят не делать поспешных выводов. О массовом возвращении людей в ТЦ речи пока не идет.

Покупатели ушли из онлайна временно и точечно — только за теми товарами, которые нужны срочно.

Сами торговые центры пока не придумали новых фишек, которые могли бы насовсем переманить фанатов онлайн-шопинга обратно.

Более того, интернет-торговля продолжает активно расти. Обычные магазины стали для нас идеальной «выручалочкой», когда вещь нужна «здесь и сейчас».

Ранее «Городовой» рассказывал, из каких мелочей складывается осенний образ 2026.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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