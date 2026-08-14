4 капли в подставку - и ершик для унитаза чистый и пахнет альпийской свежестью: есть у каждого на кухне

Душок в туалете порой появляется не из‑за унитаза, а из‑за ершика: в стакане застаивается вода, а щетина долго остается сырой — идеальные условия для бактерий. Хорошая новость в том, что проблему можно решить без покупки нового инструмента — достаточно наладить грамотный уход.
Как правильно мыть и сушить ершик
Сначала тщательно промойте щетину под струёй воды — удобно делать это над унитазом или с помощью гигиенического душа. Затем отмойте стакан с моющим средством и сполосните до чистой воды.
Не ставьте ёршик сразу обратно: дайте воде стечь, зажав его между сиденьем и чашей, а подставку оставьте сухой.
На сухое дно стакана достаточно капнуть 3–4 капли жидкого мыла или средства для посуды — это добавит лёгкий аромат и упростит следующую уборку.
Важные советы, чтобы запах не возвращался
- Проводите регулярную дезинфекцию подставки и щётки, строго следуя инструкции на средстве.
- Не смешивайте хлорку с уксусом или кислотами — такая смесь выделяет опасные пары.
- Даже силиконовые модели обязательно просушивайте и чистите: без этого запах появится и на них.
Вывод
Правильный уход за ёршиком легко избавляет от неприятного запаха и не требует больших трат. Регулярная мойка, тщательная просушка и аккуратная дезинфекция надолго сохраняют чистоту и свежесть в санузле. Такой подход делает рутину эффективнее и заметно улучшает атмосферу в ванной комнате.
Личный опыт автора
Раньше я не задумывалась, откуда берётся запах в туалете, и просто чаще меняла ёршики. Потом стала мыть и сушить его после каждой уборки — разница стала сразу заметна. Теперь держу подставку всегда сухой и капаю пару капель моющего средства — этого хватает, чтобы санузел пах чистотой.
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