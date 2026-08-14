Заделывать или нет: агроном Давыдова рассказала, как поступать с сидератами осенью – точка в спорах поставлена

Для восстановления плодородия и улучшения структуры почвы нет необходимости использовать дорогостоящие препараты. Применение сидератов после сбора урожая эффективно решает эти задачи.
Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по посеву сидеральных культур и необходимости их заделки в почву осенью.
Роль сидератов в севообороте
Прежде всего, следует отметить, что сидераты выполняют ряд важных функций на приусадебном участке. Они способствуют обеззараживанию почвы, обогащают ее питательными элементами, предотвращают эрозию и восстанавливают оптимальный водно-воздушный баланс.
Какие сидераты использовать
В качестве сидератов наиболее часто используются горчица, овес, вика, клевер и рапс. Семена распределяются по предварительно подготовленным грядкам и слегка присыпаются тонким слоем грунта.
Нужно ли заделывать сидераты в грунт осенью?
Сидеральные культуры не требуют специального ухода. В условиях средней полосы рекомендуется оставлять их на поверхности почвы до весны, не заделывая.
Тем не менее, существуют исключения. Например, при необходимости посадки озимых культур на том же участке. В таком случае сидераты скашиваются и через 3-4 дня заделываются в грунт.
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