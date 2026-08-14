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Казашка научила лепить пельмени: 2 кг за полчаса - простой способ

Опубликовано: 14 августа 2026 12:31
 Проверено редакцией
Казашка научила лепить пельмени: 2 кг за полчаса - простой способ
Казашка научила лепить пельмени: 2 кг за полчаса - простой способ
Городовой ру
Быстро налепить пельмени поможет обычная рюмка — раскатайте тесто, разложите начинку, накройте и прижмите. За полчаса получится целая гора аккуратных пельменей без лишних хлопот.

Лепка пельменей вручную — процесс трудоёмкий, особенно если нужно наготовить большую партию. Казалось бы, без сноровки и терпения не обойтись. Но есть простой лайфхак, который используют опытные хозяйки и который значительно ускоряет процесс. Всё, что понадобится — обычная рюмка или небольшой стакан, пишет ИА MagadanMedia.

Как это работает

Тесто раскатывают в тонкий пласт. На расстоянии примерно 10 см от края выкладывают начинку — по чайной ложке фарша с интервалом 5 см между порциями. Затем свободный край теста подворачивают, полностью накрывая мясные шарики. Остаётся только взять рюмку и прижать её к тесту сверху каждой порции начинки. Края плотно смыкаются, фарш оказывается внутри, а готовые пельмени отделяются от пласта. За один раз можно сделать сразу несколько десятков штук — быстрее и аккуратнее, чем при традиционной лепке.

Личный опыт автора

Раньше я могла провести за лепкой пельменей полдня, а семья съедала их за один ужин. Однажды подруга показала этот способ с рюмкой — я сначала не поверила, что так просто. Попробовала — и за полчаса налепила больше, чем обычно за два. Использую только этот метод, и даже дети помогают мне.

Вывод

Лепка пельменей с помощью рюмки — простой и эффективный способ сэкономить время. Он не требует особых навыков, подходит для больших объёмов и даёт аккуратные ровные пельмени. Метод проверен временем и доступен каждой хозяйке.

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Автор:
Евгения Сухова
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