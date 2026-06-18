Торт без выпечки, который тает во рту: обмакиваю пряники — и через 15 минут получаю вкуснятину

Торт из пряников без выпечки — один из самых простых домашних десертов, который я готовлю, когда не хочется возиться с духовкой.
Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".
Ингредиенты:
- пряники без начинки — 350 г,
- сметана 25-30% — 500 г,
- сахарная пудра — 1-2 ст. л. (по вкусу),
- ванильный сахар — 8 г,
- бананы — 2-3 шт. (по желанию),
- тёмный шоколад — 40-50 г
Приготовление
Пряники выбираю мягкие и небольшие. Если они крупные, просто разрезаю их на части, чтобы удобнее было формировать торт.
Для крема смешиваю сметану с ванильным сахаром и сахарной пудрой. Количество сахара регулирую по вкусу, так как пряники сами по себе уже сладкие.
Бананы нарезаю кружочками. Форму застилаю пищевой плёнкой, чтобы потом легко достать готовый торт.
Каждый кусочек пряника быстро обмакиваю в крем и выкладываю первым слоем. Затем добавляю слой бананов.
Чередую слои, пока не закончатся ингредиенты, слегка заполняя пустоты кусочками пряников. Сверху распределяю остатки крема, накрываю плёнкой и слегка прижимаю.
Отправляю в холодильник минимум на 8 часов, лучше на ночь, чтобы торт хорошо пропитался и стал плотным. Перед подачей украшаю растопленным тёмным шоколадом.
Примерное время приготовления: 15 минут + 8 часов на пропитку
Личный опыт
Я добавляю в крем корицу — так вкус торта получается ещё интереснее.
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