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Торт без выпечки, который тает во рту: обмакиваю пряники — и через 15 минут получаю вкуснятину

Опубликовано: 18 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Торт без выпечки, который тает во рту: обмакиваю пряники — и через 15 минут получаю вкуснятину
Торт без выпечки, который тает во рту: обмакиваю пряники — и через 15 минут получаю вкуснятину
Городовой ру
Быстрый десерт в домашних условиях.

Торт из пряников без выпечки — один из самых простых домашних десертов, который я готовлю, когда не хочется возиться с духовкой.

Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".

Ингредиенты:

  • пряники без начинки — 350 г,
  • сметана 25-30% — 500 г,
  • сахарная пудра — 1-2 ст. л. (по вкусу),
  • ванильный сахар — 8 г,
  • бананы — 2-3 шт. (по желанию),
  • тёмный шоколад — 40-50 г

Приготовление

Пряники выбираю мягкие и небольшие. Если они крупные, просто разрезаю их на части, чтобы удобнее было формировать торт.

Для крема смешиваю сметану с ванильным сахаром и сахарной пудрой. Количество сахара регулирую по вкусу, так как пряники сами по себе уже сладкие.

Торт без выпечки, который тает во рту: обмакиваю пряники — и через 15 минут получаю вкуснятину - image 1
Торт без выпечки, который тает во рту: обмакиваю пряники — и через 15 минут получаю вкуснятину - image 1

Бананы нарезаю кружочками. Форму застилаю пищевой плёнкой, чтобы потом легко достать готовый торт.

Каждый кусочек пряника быстро обмакиваю в крем и выкладываю первым слоем. Затем добавляю слой бананов.

Чередую слои, пока не закончатся ингредиенты, слегка заполняя пустоты кусочками пряников. Сверху распределяю остатки крема, накрываю плёнкой и слегка прижимаю.

Отправляю в холодильник минимум на 8 часов, лучше на ночь, чтобы торт хорошо пропитался и стал плотным. Перед подачей украшаю растопленным тёмным шоколадом.

Примерное время приготовления: 15 минут + 8 часов на пропитку

Личный опыт

Я добавляю в крем корицу — так вкус торта получается ещё интереснее.

Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Амурский" без майонеза.

Автор:
Александр Асташкин
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