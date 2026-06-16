Самый вкусный салат "Амурский" без майонеза: лёгкий, яркий и невероятно праздничный

Cочетание нежной слабосолёной красной рыбы, сочных помидоров и ароматного маринованного лука создаёт по-настоящему благородный вкус.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты:
- красная слабосолёная рыба — 300 г,
- помидоры — 2-3 шт.,
- репчатый лук — 1 шт.,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу,
- свежая зелень — по желанию.
- сахар — 1 ч. л.,
- вода — 2 ст. л.,
- уксус 9% — 2 ст. л.
Приготовление
Лук очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. Для маринада смешиваю воду, сахар, соль и уксус. Заливаю лук маринадом и оставляю на 15-20 минут.
Красную рыбу нарезаю соломкой или небольшими кубиками. Помидоры режу дольками или крупными кусочками. С маринованного лука сливаю жидкость.
В салатник выкладываю рыбу, помидоры и подготовленный лук. Добавляю немного соли и свежемолотого чёрного перца по вкусу.
Заправляю растительным маслом. Аккуратно перемешиваю, стараясь не повредить кусочки помидоров.
По желанию украшаю свежей зеленью и сразу подаю к столу.
Примерное время приготовления: 20 минут.
Личный опыт
Я люблю заправлять этот салат оливковым маслом — так вкус становится благороднее и нежнее.
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