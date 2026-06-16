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Самый вкусный салат "Амурский" без майонеза: лёгкий, яркий и невероятно праздничный

Опубликовано: 16 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Самый вкусный салат "Амурский" без майонеза: лёгкий, яркий и невероятно праздничный
Самый вкусный салат "Амурский" без майонеза: лёгкий, яркий и невероятно праздничный
Городовой ру
Когда хочется приготовить что-то праздничное, но без сложных ингредиентов.

Cочетание нежной слабосолёной красной рыбы, сочных помидоров и ароматного маринованного лука создаёт по-настоящему благородный вкус.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

  • красная слабосолёная рыба — 300 г,
  • помидоры — 2-3 шт.,
  • репчатый лук — 1 шт.,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу,
  • свежая зелень — по желанию.
  • сахар — 1 ч. л.,
  • вода — 2 ст. л.,
  • уксус 9% — 2 ст. л.

Приготовление

Лук очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. Для маринада смешиваю воду, сахар, соль и уксус. Заливаю лук маринадом и оставляю на 15-20 минут.

Самый вкусный салат "Амурский" без майонеза: лёгкий, яркий и невероятно праздничный - image 1
Самый вкусный салат "Амурский" без майонеза: лёгкий, яркий и невероятно праздничный - image 1

Красную рыбу нарезаю соломкой или небольшими кубиками. Помидоры режу дольками или крупными кусочками. С маринованного лука сливаю жидкость.

В салатник выкладываю рыбу, помидоры и подготовленный лук. Добавляю немного соли и свежемолотого чёрного перца по вкусу.

Заправляю растительным маслом. Аккуратно перемешиваю, стараясь не повредить кусочки помидоров.

По желанию украшаю свежей зеленью и сразу подаю к столу.

Примерное время приготовления: 20 минут.

Личный опыт

Я люблю заправлять этот салат оливковым маслом — так вкус становится благороднее и нежнее.

Ранее мы писали о том, как приготовить ленивые роллы дома.

Автор:
Александр Асташкин
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