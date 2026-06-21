Метро каждые 10 минут, но без «Достоевской»: как будет ходить общественный транпорт в ночь «Алых парусов»

Усилят и наземный транспорт.

Совсем скоро Петербург превратится в одну большую праздничную площадку. В ночь с 27 на 28 июня в городе пройдет легендарный бал выпускников «Алые паруса».

В этом году на берегах Невы соберутся 66 тысяч вчерашних школьников не только из России, но и из-за рубежа.

Метро и автобусы: гуляем до утра

Хорошая новость для тех, кто планирует гулять всю ночь: транспорт не подведет. Метро будет работать без перерыва, сообщили в комитете по транспорту.

Поезда будут ходить каждые 10 минут, так что уехать домой можно в любое время.

Наземный транспорт тоже поддержит ритм. Продлили работу двух троллейбусов (№ 23, 46) и целого списка автобусов (№ 4, 102, 120, 190, 193, 221, 239, 263).

Важно: некоторые точки на карте метро будут закрыты. Это станции "Фрунзенская", "Парк Победы", "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская", а также второй вестибюль «Зенита».

Кто выйдет на сцену

Концертная программа в этом году — настоящий винегрет из жанров. Организаторы специально позвали артистов, которые нравятся разным поколениям.

На Дворцовой площади выступят:

Люся Чеботина и Ёлка;

Алена Свиридова (для любителей классики);

Filatov & Karas и группа Tritia;

Юлия Пересильд с необычным проектом «Мандрагора».

Будет и много новых имен, так что музыка найдется на любой вкус.

Главный символ праздника

В самом сердце ночи в акваторию Невы выйдет красавец-бриг «Россия» под ярко-алыми парусами. Это всегда самый эмоциональный момент под залпы салюта.

Корабль пройдет по классическому маршруту через створы разведенных мостов.

Полезно знать: запреты и мосты

Если вы не выпускник, попасть на Дворцовую площадь и Дворцовую набережную не получится — вход туда только по пригласительным.

Ранее «Городовой» рассказывал, что во время праздника выпускников запретили продавать алкоголь.