Метро каждые 10 минут, но без «Достоевской»: как будет ходить общественный транпорт в ночь «Алых парусов»

Совсем скоро Петербург превратится в одну большую праздничную площадку. В ночь с 27 на 28 июня в городе пройдет легендарный бал выпускников «Алые паруса».
В этом году на берегах Невы соберутся 66 тысяч вчерашних школьников не только из России, но и из-за рубежа.
Метро и автобусы: гуляем до утра
Хорошая новость для тех, кто планирует гулять всю ночь: транспорт не подведет. Метро будет работать без перерыва, сообщили в комитете по транспорту.
Поезда будут ходить каждые 10 минут, так что уехать домой можно в любое время.
Наземный транспорт тоже поддержит ритм. Продлили работу двух троллейбусов (№ 23, 46) и целого списка автобусов (№ 4, 102, 120, 190, 193, 221, 239, 263).
Важно: некоторые точки на карте метро будут закрыты. Это станции "Фрунзенская", "Парк Победы", "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская", а также второй вестибюль «Зенита».
Кто выйдет на сцену
Концертная программа в этом году — настоящий винегрет из жанров. Организаторы специально позвали артистов, которые нравятся разным поколениям.
На Дворцовой площади выступят:
- Люся Чеботина и Ёлка;
- Алена Свиридова (для любителей классики);
- Filatov & Karas и группа Tritia;
- Юлия Пересильд с необычным проектом «Мандрагора».
Будет и много новых имен, так что музыка найдется на любой вкус.
Главный символ праздника
В самом сердце ночи в акваторию Невы выйдет красавец-бриг «Россия» под ярко-алыми парусами. Это всегда самый эмоциональный момент под залпы салюта.
Корабль пройдет по классическому маршруту через створы разведенных мостов.
Полезно знать: запреты и мосты
Если вы не выпускник, попасть на Дворцовую площадь и Дворцовую набережную не получится — вход туда только по пригласительным.
Ранее «Городовой» рассказывал, что во время праздника выпускников запретили продавать алкоголь.