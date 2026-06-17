37 часов «сухого закона» и именной QR-код: маленькие детали большого праздника «Алые паруса» в Петербурге

Ограничительные меры будут действовать на протяжении двух дней.

Совсем скоро в Петербурге пройдет самый масштабный праздник выпускников. Город уже готовится к торжеству, а вместе с ним вводятся и традиционные ограничения.

Чтобы праздник прошел гладко, жителям и туристам стоит знать о нескольких важных правилах.

Магазины закрывают отделы с алкоголем

В этом году в Петербурге снова вводится «сухой закон». С 22:00 26 июня до 11:00 28 июня купить спиртное в обычных магазинах не получится. Полки будут закрыты пленкой, а кассы просто не пробьют товар.

Это ограничение касается только розницы — магазинов у дома, супермаркетов и павильонов. Власти делают это ради безопасности, чтобы на улицах было меньше нетрезвых компаний и конфликтов.

Если вы планировали вечер в заведении, не переживайте. Рестораны, бары и кафе будут работать в обычном режиме. Там заказать бокал вина или кружку пива можно без проблем.

Осторожно: билеты на «Алые паруса» не продаются

Главная тема для обсуждения в соцсетях — покупка билетов на Дворцовую площадь. Но любые предложения о продаже билетов в интернете — это мошенничество.

Вот как на самом деле устроена система:

Билетов в кассах нет. Их нельзя купить ни за 500 рублей, ни за 5000.

Их нельзя купить ни за 500 рублей, ни за 5000. Только для своих. Пригласительные получают только выпускники, их родители и учителя.

Пригласительные получают только выпускники, их родители и учителя. Цифровой контроль. Все пригласительные теперь именные и привязаны к конкретному человеку через цифровую систему.

Все пригласительные теперь именные и привязаны к конкретному человеку через цифровую систему. QR-коды. На каждом билете есть код с данными гостя. Если вы купите чужой билет «с рук», на входе вас просто не пропустят охранники с валидаторами.

Что еще нужно знать

Праздник традиционно собирает сотни тысяч людей, поэтому центр города будет частично перекрыт. Движение транспорта ограничат, а мосты в ночь торжества будут разводить по особому графику.

Будьте бдительны, не дайте мошенникам себя обмануть и планируйте свои покупки заранее!

Ранее «Городовой» рассказывал