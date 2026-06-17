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37 часов «сухого закона» и именной QR-код: маленькие детали большого праздника «Алые паруса» в Петербурге

Опубликовано: 17 июня 2026 11:25
 Проверено редакцией
37 часов «сухого закона» и именной QR-код: маленькие детали большого праздника «Алые паруса» в Петербурге
37 часов «сухого закона» и именной QR-код: маленькие детали большого праздника «Алые паруса» в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Ограничительные меры будут действовать на протяжении двух дней.

Совсем скоро в Петербурге пройдет самый масштабный праздник выпускников. Город уже готовится к торжеству, а вместе с ним вводятся и традиционные ограничения.

Чтобы праздник прошел гладко, жителям и туристам стоит знать о нескольких важных правилах.

Магазины закрывают отделы с алкоголем

В этом году в Петербурге снова вводится «сухой закон». С 22:00 26 июня до 11:00 28 июня купить спиртное в обычных магазинах не получится. Полки будут закрыты пленкой, а кассы просто не пробьют товар.

Это ограничение касается только розницы — магазинов у дома, супермаркетов и павильонов. Власти делают это ради безопасности, чтобы на улицах было меньше нетрезвых компаний и конфликтов.

Если вы планировали вечер в заведении, не переживайте. Рестораны, бары и кафе будут работать в обычном режиме. Там заказать бокал вина или кружку пива можно без проблем.

Осторожно: билеты на «Алые паруса» не продаются

Главная тема для обсуждения в соцсетях — покупка билетов на Дворцовую площадь. Но любые предложения о продаже билетов в интернете — это мошенничество.

Вот как на самом деле устроена система:

  • Билетов в кассах нет. Их нельзя купить ни за 500 рублей, ни за 5000.
  • Только для своих. Пригласительные получают только выпускники, их родители и учителя.
  • Цифровой контроль. Все пригласительные теперь именные и привязаны к конкретному человеку через цифровую систему.
  • QR-коды. На каждом билете есть код с данными гостя. Если вы купите чужой билет «с рук», на входе вас просто не пропустят охранники с валидаторами.

Что еще нужно знать

Праздник традиционно собирает сотни тысяч людей, поэтому центр города будет частично перекрыт. Движение транспорта ограничат, а мосты в ночь торжества будут разводить по особому графику.

Будьте бдительны, не дайте мошенникам себя обмануть и планируйте свои покупки заранее!

Ранее «Городовой» рассказывал

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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