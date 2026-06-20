Почему «Павлова» не терпит растительных сливок, но обожает клубнику: готовим легендарный десерт-бренд

Вы знали, что балет можно... попробовать на вкус? Речь о знаменитом десерте «Павлова». Сегодня его называют одним из главных претендентов на роль нового «туристического бренда».
Этот торт-безе такой же легкий и воздушный, как пачка великой балерины Мариинского театра Анны Павловой.
История с перчинкой: чей это десерт?
Вокруг «Павловой» десятилетиями кипят нешуточные страсти. Австралия и Новая Зеландия до сих пор спорят, кто из них первым придумал этот рецепт в честь гастролей русской примы в 1920-х годах.
Пока они спорят, весь мир просто наслаждается этим сладким облаком.
Секрет идеальной основы
Приготовить «Павлову» дома проще, чем кажется. Главное — поймать правильную текстуру. Рецептом с "Городовым" поделился шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук Антон Прокофьев.
Для начала берем два яичных белка и щепотку соли. Взбиваем их в крепкую пену. Прямо в процессе добавляем столовую ложку лимонного сока — это даст ту самую нужную структуру.
"И постепенно вводить 120 г сахарной пудры предварительно просеянной частями. Как только крем будет плотный, дойдет до высоких пиков, отсаживаем его на пергаментную бумагу, предварительно смазанную маслом.
Отсаживаем кругами, это важно, и выпекаем при температуре 80—100°C в духовке 15—20 минут", - рассказывает эксперт.
Как правильно печь
Тут есть важный нюанс. Нам не нужно сухое, рассыпчатое безе. «Павлова» должна быть хрустящей снаружи, но мягкой, как маршмэллоу, внутри.
Как только верх схватился и затвердел — доставайте. Внутри десерт должен остаться нежным и кремовым.
Начинка: забудьте про баллончики
Когда основа остынет, пора заняться «начинкой». В центр круга выкладываем взбитые сливки.
Маленький совет: не покупайте готовые сливки в баллончиках. В них много химии и растительных жиров. Лучше возьмите жирные натуральные сливки и взбейте их сами.
"Украшаем обязательно клубникой, и у нас получается классическое "Павлова". Вместо взбитых сливок можно использовать заварной крем, а также декорировать любыми ягодами", - говорит шеф-повар.
Почему это стоит попробовать?
«Павлова» — это идеальный баланс. В нем нет тяжелого теста или жирного масляного крема. Это легкий, изысканный и очень фотогеничный десерт.
Не зря его хотят сделать символом для туристов — такая сладость точно запомнится навсегда.
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