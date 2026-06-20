Почему «Павлова» не терпит растительных сливок, но обожает клубнику: готовим легендарный десерт-бренд

Легкое пирожное идеально подойдет для десерта в летний зной.

Вы знали, что балет можно... попробовать на вкус? Речь о знаменитом десерте «Павлова». Сегодня его называют одним из главных претендентов на роль нового «туристического бренда».

Этот торт-безе такой же легкий и воздушный, как пачка великой балерины Мариинского театра Анны Павловой.

История с перчинкой: чей это десерт?

Вокруг «Павловой» десятилетиями кипят нешуточные страсти. Австралия и Новая Зеландия до сих пор спорят, кто из них первым придумал этот рецепт в честь гастролей русской примы в 1920-х годах.

Пока они спорят, весь мир просто наслаждается этим сладким облаком.

Секрет идеальной основы

Приготовить «Павлову» дома проще, чем кажется. Главное — поймать правильную текстуру. Рецептом с "Городовым" поделился шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук Антон Прокофьев.

Для начала берем два яичных белка и щепотку соли. Взбиваем их в крепкую пену. Прямо в процессе добавляем столовую ложку лимонного сока — это даст ту самую нужную структуру.

"И постепенно вводить 120 г сахарной пудры предварительно просеянной частями. Как только крем будет плотный, дойдет до высоких пиков, отсаживаем его на пергаментную бумагу, предварительно смазанную маслом. Отсаживаем кругами, это важно, и выпекаем при температуре 80—100°C в духовке 15—20 минут", - рассказывает эксперт.

Как правильно печь

Тут есть важный нюанс. Нам не нужно сухое, рассыпчатое безе. «Павлова» должна быть хрустящей снаружи, но мягкой, как маршмэллоу, внутри.

Как только верх схватился и затвердел — доставайте. Внутри десерт должен остаться нежным и кремовым.

Начинка: забудьте про баллончики

Когда основа остынет, пора заняться «начинкой». В центр круга выкладываем взбитые сливки.

Маленький совет: не покупайте готовые сливки в баллончиках. В них много химии и растительных жиров. Лучше возьмите жирные натуральные сливки и взбейте их сами.

"Украшаем обязательно клубникой, и у нас получается классическое "Павлова". Вместо взбитых сливок можно использовать заварной крем, а также декорировать любыми ягодами", - говорит шеф-повар.

Почему это стоит попробовать?

«Павлова» — это идеальный баланс. В нем нет тяжелого теста или жирного масляного крема. Это легкий, изысканный и очень фотогеничный десерт.

Не зря его хотят сделать символом для туристов — такая сладость точно запомнится навсегда.

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