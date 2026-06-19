Мята, тертый чеснок и тарелка из морозилки: что приготовить, если окрошка надоела

Шеф повар дал несколько советом, как приготовить холодные супы.

Скоро в Петербурге будет жарко, синоптики обещают летнюю погоду на выходных. В такие дни окрошка — это спасение. Но даже самый любимый суп рано или поздно надоедает.

Если квас и кефир уже не радуют, пора расширять меню. Шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук Антон Прокофьев дал "Городовому" несколько крутых и простых идей, которые помогут пережить жару со вкусом.

Испанский гаспачо

Это классика. По сути, это жидкий овощной салат. Вам нужны спелые томаты, болгарский перец, огурец, немного лука и чеснока. Все это просто перебивается блендером.

Добавьте капельку оливкового масла и винного уксуса — и идеальный обед готов. Подавать его лучше ледяным, можно даже бросить пару кубиков льда прямо в тарелку.

Свекольник по-прибалтийски

Этот суп обожают в Литве и Латвии. Его главный секрет — сочетание кефира и вареной свеклы.

Свеклу можно сварить или купить уже готовую в вакууме.

Натираем её на терке, заливаем холодным кефиром.

Туда же отправляем много укропа и свежий огурец. Цвет получается фантастический — ярко-розовый. Очень освежает!

Тюря - привет из прошлого

Самый бюджетный и быстрый вариант. Если в холодильнике пусто, а в магазин идти лень — делайте тюрю. Берем черствый черный хлеб, режем кубиками или просто ломаем.

Заливаем хлеб холодным квасом. Для остроты добавляем ложку хрена или горчицы. Это блюдо на любителя, но в жару заходит на ура.

Огуречный суп на йогурте (рецепт)

Это «веселая история» для тех, кто хочет чего-то изысканного, но простого. По вкусу напоминает греческий соус дзадзики, только в виде супа.

"Берем 2 банки греческого йогурта, 2-3 огурца натереть на тёрке, можно убрать семечки, почистить шкурку. Отжать его, смешать с йогуртом, добавить оливковое масло, мелко нарезанную мяту, кинзу и укроп. Соль, перец, лимонный сок по вкусу и мелко натёртые один-два зубчика чеснока", - рассказывает эксперт.

Добавьте немного воды и блюдо готово. Суп получается густым, ароматным и очень легким.

Маленькие хитрости

Охлаждайте посуду. Поставьте тарелки в морозилку на 5 минут перед подачей. Суп дольше останется холодным.

Поставьте тарелки в морозилку на 5 минут перед подачей. Суп дольше останется холодным. Экспериментируйте с базой. Не бойтесь добавлять в супы минералку с газом — она делает текстуру более легкой и игристой.

Не бойтесь добавлять в супы минералку с газом — она делает текстуру более легкой и игристой. Зелень — это база. В холодном супе зелени должно быть неприлично много.

Приятного аппетита и прохладного лета!

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