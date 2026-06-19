Мята, тертый чеснок и тарелка из морозилки: что приготовить, если окрошка надоела

Скоро в Петербурге будет жарко, синоптики обещают летнюю погоду на выходных. В такие дни окрошка — это спасение. Но даже самый любимый суп рано или поздно надоедает.
Если квас и кефир уже не радуют, пора расширять меню. Шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук Антон Прокофьев дал "Городовому" несколько крутых и простых идей, которые помогут пережить жару со вкусом.
Испанский гаспачо
Это классика. По сути, это жидкий овощной салат. Вам нужны спелые томаты, болгарский перец, огурец, немного лука и чеснока. Все это просто перебивается блендером.
Добавьте капельку оливкового масла и винного уксуса — и идеальный обед готов. Подавать его лучше ледяным, можно даже бросить пару кубиков льда прямо в тарелку.
Свекольник по-прибалтийски
Этот суп обожают в Литве и Латвии. Его главный секрет — сочетание кефира и вареной свеклы.
- Свеклу можно сварить или купить уже готовую в вакууме.
- Натираем её на терке, заливаем холодным кефиром.
- Туда же отправляем много укропа и свежий огурец. Цвет получается фантастический — ярко-розовый. Очень освежает!
Тюря - привет из прошлого
Самый бюджетный и быстрый вариант. Если в холодильнике пусто, а в магазин идти лень — делайте тюрю. Берем черствый черный хлеб, режем кубиками или просто ломаем.
Заливаем хлеб холодным квасом. Для остроты добавляем ложку хрена или горчицы. Это блюдо на любителя, но в жару заходит на ура.
Огуречный суп на йогурте (рецепт)
Это «веселая история» для тех, кто хочет чего-то изысканного, но простого. По вкусу напоминает греческий соус дзадзики, только в виде супа.
"Берем 2 банки греческого йогурта, 2-3 огурца натереть на тёрке, можно убрать семечки, почистить шкурку.
Отжать его, смешать с йогуртом, добавить оливковое масло, мелко нарезанную мяту, кинзу и укроп. Соль, перец, лимонный сок по вкусу и мелко натёртые один-два зубчика чеснока", - рассказывает эксперт.
Добавьте немного воды и блюдо готово. Суп получается густым, ароматным и очень легким.
Маленькие хитрости
- Охлаждайте посуду. Поставьте тарелки в морозилку на 5 минут перед подачей. Суп дольше останется холодным.
- Экспериментируйте с базой. Не бойтесь добавлять в супы минералку с газом — она делает текстуру более легкой и игристой.
- Зелень — это база. В холодном супе зелени должно быть неприлично много.
Приятного аппетита и прохладного лета!
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