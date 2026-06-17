Масло в фарше и нежный горошек: секрет «Скобелевских биточков»

Название блюдо получило в честь "Белого генерала".

Если вы ищете рецепт, где обычные продукты превращаются в кулинарный шедевр, то биточки по-скобелевски — это лучший выбор. Это блюдо с «характером» и большой историей.

Оно получается невероятно нежным, а гарнир к нему — просто объедение.

В честь кого назвали блюдо?

Обычно рецепты называют в честь поваров или городов. С этими биточками всё иначе. Своё имя они получили благодаря огромной народной любви к Михаилу Скобелеву.

Его называли «Белым генералом». Он был настоящим героем, благородным и смелым.

Официально название закрепилось 15 октября 1914 года. Тогда в Английском клубе Москвы устроили торжественный ужин, где гостям подали «Биточки под белым соусом с горошком».

Блюдо так всем понравилось, что его стали готовить везде: от элитных ресторанов до простых трактиров.

Секрет «генеральской» сочности

Почему эти биточки такие вкусные? Как рассказал "Городовому" шеф-повар Иван Кудряшов , у этого блюда есть свои секреты.

Что нужно для фарша:

Телятина 800 гр (это классика, но можно взять и другое нежирное мясо).

Белый хлеб 150 гр, вымоченный в 150 мл жирных сливках.

Лук, чеснок, соль и перец по вкусу.

Сливочное масло 60 гр (не слишком холодное, мягкое).

Как готовить:

Пропускаем мясо, лук и хлеб через мясорубку. Добавляем в фарш сливочное масло, нарезанное мелкими кубиками. Очень важно хорошо вымесить и «отбить» фарш. Так масло распределится правильно. Формируем биточки, обваливаем в панировке и жарим до румяной корочки.

"Биточки обваливаются в панировочной смеси и зажариваются до готовности, а подаются они со сливочным горошком, то есть берется горошек и припускается в сливочном соусе", - говорит эксперт.

Идеальный гарнир: сливочный горошек

Биточки по-скобелевски не принято подавать с пустой картошкой. Им нужен особый соус.

Берем зеленый горошек. На сковородке томим лук до прозрачности. Вливаем жирные сливки, доводим до кипения и засыпаем горошек. Варим всё вместе 3–6 минут. Соус должен немного загустеть.

Как подавать?

Выложите горячие биточки на тарелку, а сверху щедро полейте сливочным соусом с горошком. Мясо внутри будет буквально таять во рту благодаря растаявшему маслу.

Это не просто ужин, это прикосновение к истории. Просто, сытно и очень благородно. Попробуйте приготовить, ваши близкие точно попросят добавки!

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