От Достоевского до «кукурузины»: как выбрать водный маршрут по Петербургу и не пожалеть

Если вы побывали в Северной столице и не прокатились по Неве, то вы многое потеряли.

Летний Петербург без прогулки по каналам — деньги на ветер. Это не просто экскурсия, а особый вид кайфа. С воды город выглядит совсем иначе: фасады кажутся наряднее, а мосты — монументальнее.

Как рассказала "Городовому" искусствовед и гид по Санкт-Петербургу Ирина Полевая, чтобы не жалеть о потраченном времени, нужно правильно выбрать маршрут.

Для первого раза: парадный центр

Если вы в Петербурге впервые, не изобретайте велосипед. Берите классический круговой маршрут.

"Есть прекрасный круговой маршрут, который включает в себя Фонтанку, Крюков канал, МИойку и выход в Большую Неву. Всем своим гостям я всегда рекомендую смотреть этот вариант, который с выходом в Большую Неву, потому что он получается самый зрелищный", - отмечает эксперт.

Самый сок — когда катер выходит в Большую Неву. В этот момент у всех обычно вырывается «вау». После узких каналов простор реки просто сносит голову.

Вы увидите Эрмитаж, Петропавловку и Стрелку Васильевского острова во всей красе. Просто кататься по Неве скучновато, а вот такой контраст — в самый раз.

Для тех, кто уже всё видел: Достоевский и дворики

Если стандартный круг вам приелся, ищите маршруты по каналу Грибоедова. Там катера ходят реже, потому что канал узкий и извилистый.

"Там вы уже увидите места, связанные с Достоевским, и его адреса, и роман «Преступление и наказание». Понятно, что не на всей протяжённости этого канала, но тем не менее,"- говорит Ирина Полевая.

Новинка: Петроградка и небоскреб

Хочется чего-то свежего? Отправляйтесь на Карповку. Это сейчас модное место. С воды Петроградская сторона выглядит очень по-европейски.

Еще один крутой вариант — маршрут к Лахта-центру (той самой «кукурузине»). Вас провезут мимо Каменного, Елагина и Крестовского островов.

"Маршрут, который будет включать в себя небоскреб Лахта, плюс покажут с воды Каменный, Елагин и Крестовский остров. Это очень новый, свежий взгляд на водные прогулки", - подметил эксперт.

Развод мостов: стоит ли оно того?

Ночная прогулка «на мосты» — это классика, но с ней есть пара нюансов:

Новые правила. Теперь маленьким катерам запрещено выходить в Неву в момент разводки. Вас повезут на большом теплоходе. Это утомительно. Мосты разводят глубокой ночью. Если вы с детьми или пожилыми родителями, подумайте дважды. К середине прогулки сил смотреть на красоту уже не остается, хочется только в кровать. Холод. Ночью на воде в Петербурге холодно всегда. Даже если днем было +25.

"Водные прогулки – это всегда праздник. Главное, чтобы погода позволяла сделать это максимально комфортно. А когда нет дождя, когда нет очень жаркого солнца, это всегда идеальный выбор", - отмечает гид.

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