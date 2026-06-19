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Где найти портал в 90-е и старейшую галерею: непарадный Петербург глазами любителей рынков

Опубликовано: 19 июня 2026 04:45
 Проверено редакцией
Где найти портал в 90-е и старейшую галерею: непарадный Петербург глазами любителей рынков
Где найти портал в 90-е и старейшую галерею: непарадный Петербург глазами любителей рынков
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Эксперт рассказал о самых атмосферных местах Петербурга. 

Если вы думаете, что рынки Петербурга — это только про овощи и фрукты, вы сильно ошибаетесь. Это настоящие музеи под открытым небом.

Как рассказала "Городовому" искусствовед и гид по Санкт-Петербургу Ирина Полевая, здесь можно встретить и эрмитажных фотографов, и дух Достоевского, и артефакты, которых нет в Эрмитаже.

Сенная: чрево Петербурга и тень Достоевского

Сенная площадь всегда была «дном» города. Самый дешевый и шумный рынок находился именно здесь. Сейчас торговые ряды немного сместились в сторону, во дворы. Туристов туда водят редко, а зря.

"Если мы гуляем по, так скажем, Петербургу Достоевского и начинаем с Сенной площади, то, конечно, вспоминаем про то, что здесь был большой и самый дешёвый рынок", - говорит эксперт.

Здесь до сих пор можно почувствовать энергетику старого города. Именно на Сенной Родион Раскольников вставал на колени и каялся. 

Кузнечный рынок: эстетика для иностранцев

Кузнечный рынок находится в красивом здании прямо у метро «Владимирская». В советское время и в 90-е сюда толпами водили иностранцев. Почему? Потому что он выглядит «по-царски».

Апрашка: портал в 90-е

Апраксин двор, или просто Апрашка — это легенда. Огромный квартал в самом центре города, который живет по своим законам. Попадая туда, вы переноситесь на 20 лет назад.

Это старинная крытая галерея. В нарядных торговых центрах всё блестит, а здесь — суровая история. Здание до сих пор используется по назначению, и это лучший способ увидеть живую старину без реставрации.

Уделка: «поле чудес» и сокровища для дизайнеров

Рынок на Удельной находится далеко от центра, но это место мирового уровня. Западные издания не раз включали его в списки лучших блошиных рынков мира.

"Но если вам хочется вот тех самых виниловых пластинок или какого-то раритета, то там это всё можно приобрести.

Надо, конечно, уметь искать, выбирать. Там есть те, кто занимается этим профессионально, и цены будут у них достаточно высокие.

Но есть и просто пенсионеры, которые продают своё. В принципе, там можно даже найти очень хорошие вещи и по симпатичной цене", - говорит Ирина Полевая.

Почему это стоит увидеть?

Петербургские рынки — это честно. В дворцах всё причесано для туристов, а на рынках город такой, какой он есть. Если вам хочется привезти из поездки не скучный магнит, а старую книгу с историей или редкий значок — вам точно сюда.

Главное — удобная обувь, зарядка на телефоне и азарт кладоискателя!

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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