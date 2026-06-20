Без перил и со штрафами: где посмотреть на Петербург с высоты легально

Петербург с высоты — это любовь. Кажется, что город накрыт одеялом из рыжих и серых крыш, и по ним обязательно нужно погулять. Но за романтикой скрывается изнанка, о которой гиды-нелегалы молчат.
Аккредитованный экскурсовод, лектор, член Гильдии туристской журналистики МедиаСоюза РФ Анна Богачева рассказала "Городовому", почему «залазы» на крыши — плохая идея и где посмотреть на город безопасно.
Закон суров, а полиция рядом
Многие думают, что прогулка по крышам — это безобидное приключение. На самом деле это нарушение закона. Полиция регулярно устраивает рейды и ловит группы прямо на чердаках.
"Экскурсии по крышам ЗАПРЕЩЕНЫ ЗАКОНОМ. Наши крыши не предназначены для подобных мероприятий. Организаторы таких экскурсий никогда не расскажут вам о рисках", - предупреждает эксперт.
Если вас поймают, отпуск пойдет не по плану. Можно получить штраф или даже загреметь в отделение на срок до 15 суток. Согласитесь, проводить лето в камере — сомнительное удовольствие.
Риск, который того не стоит
Петербургские крыши — это не ровные площадки. Это старое скользкое железо и очень крутые скаты. Здесь нет перил и страховки. Стоит пойти дождю или просто подуть сильному ветру — и нога соскальзывает.
"Подобные прогулки опасны для жизни: уже были случаи, когда во время таких экскурсий люди срывались с крыш - в том числе с летальным исходом", - говорит Анна Богачева.
Где посмотреть на Петербург легально?
Не нужно рисковать собой и нервами ради красивого кадра. В городе полно мест, где вид даже круче, а в руках можно держать чашку кофе, а не трястись от страха.
Вот лучшие точки:
- Колоннада Исаакия. Классика, которую должен увидеть каждый.
- Звонница Смольного собора. Самая высокая смотровая точка в центре.
- Крыша «Этажей». Огромное пространство, где можно лежать на пуфиках и смотреть на Лиговский проспект.
- Башня Городской думы. Потрясающий обзор на 360 градусов прямо над Невским.
- Фотосалон Карла Буллы. Уютный балкончик с видом на Садовую улицу.
- Колоннада Казанского собора. Недавно открытый и очень атмосферный маршрут.
Санкт-Петербург прекрасен, и он заслуживает того, чтобы вы изучали его безопасно. Выбирайте легальные площадки. Так вы сохраните и нервы, и деньги, и, самое главное, — свою жизнь.
Уважайте закон, и он ответит вам взаимностью!
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