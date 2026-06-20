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Без перил и со штрафами: где посмотреть на Петербург с высоты легально

Опубликовано: 20 июня 2026 11:22
 Проверено редакцией
Без перил и со штрафами: где посмотреть на Петербург с высоты легально
Без перил и со штрафами: где посмотреть на Петербург с высоты легально
Global Look Press / Serguei Fomine
Эксперт рассказал, где можно безопасно посмотреть на Северную столицу.

Петербург с высоты — это любовь. Кажется, что город накрыт одеялом из рыжих и серых крыш, и по ним обязательно нужно погулять. Но за романтикой скрывается изнанка, о которой гиды-нелегалы молчат.

Аккредитованный экскурсовод, лектор, член Гильдии туристской журналистики МедиаСоюза РФ Анна Богачева рассказала "Городовому", почему «залазы» на крыши — плохая идея и где посмотреть на город безопасно.

Закон суров, а полиция рядом

Многие думают, что прогулка по крышам — это безобидное приключение. На самом деле это нарушение закона. Полиция регулярно устраивает рейды и ловит группы прямо на чердаках.

"Экскурсии по крышам ЗАПРЕЩЕНЫ ЗАКОНОМ. Наши крыши не предназначены для подобных мероприятий. Организаторы таких экскурсий никогда не расскажут вам о рисках", - предупреждает эксперт.

Если вас поймают, отпуск пойдет не по плану. Можно получить штраф или даже загреметь в отделение на срок до 15 суток. Согласитесь, проводить лето в камере — сомнительное удовольствие.

Риск, который того не стоит

Петербургские крыши — это не ровные площадки. Это старое скользкое железо и очень крутые скаты. Здесь нет перил и страховки. Стоит пойти дождю или просто подуть сильному ветру — и нога соскальзывает.

"Подобные прогулки опасны для жизни: уже были случаи, когда во время таких экскурсий люди срывались с крыш - в том числе с летальным исходом", - говорит Анна Богачева.

Где посмотреть на Петербург легально?

Не нужно рисковать собой и нервами ради красивого кадра. В городе полно мест, где вид даже круче, а в руках можно держать чашку кофе, а не трястись от страха.

Вот лучшие точки:

  • Колоннада Исаакия. Классика, которую должен увидеть каждый.
  • Звонница Смольного собора. Самая высокая смотровая точка в центре.
  • Крыша «Этажей». Огромное пространство, где можно лежать на пуфиках и смотреть на Лиговский проспект.
  • Башня Городской думы. Потрясающий обзор на 360 градусов прямо над Невским.
  • Фотосалон Карла Буллы. Уютный балкончик с видом на Садовую улицу.
  • Колоннада Казанского собора. Недавно открытый и очень атмосферный маршрут.

Санкт-Петербург прекрасен, и он заслуживает того, чтобы вы изучали его безопасно. Выбирайте легальные площадки. Так вы сохраните и нервы, и деньги, и, самое главное, — свою жизнь.

Уважайте закон, и он ответит вам взаимностью!

Ранее «Городовой» рассказывал, где самые опасные места Петербурга для летнего отдыха.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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