800 миллиардов дохода и отдых в «Крестах»: почему Петербург вошел в топ-5 мест для отпуска

Город на Неве выбрали 5% опрошенных.

Петербург официально закрепился в пятерке самых желанных мест для отпуска в России. Опрос аналитиков SuperJob показал: каждый двадцатый россиянин мечтает именно о прогулках по Неве, сообщают РИА Новости.

Выше в рейтинге только теплые курорты вроде Сочи и Крыма. Но Петербург берет не пляжами, а атмосферой и новыми проектами.

Кто куда: мужчины за Россию, женщины — за заграницу

Интересный факт: наши вкусы сильно зависят от пола и возраста.

Мужчины чаще голосуют за внутренний туризм.

чаще голосуют за внутренний туризм. Женщины больше мечтают о загранице (в лидерах Турция, Италия и Таиланд).

больше мечтают о загранице (в лидерах Турция, Италия и Таиланд). Молодежь до 35 лет рвется увидеть мир, а люди постарше предпочитают родные просторы.

Всего же 40% россиян считают, что идеальный отпуск можно провести, не пересекая границу.

Рекорды и деньги

Прошлый год стал для Петербурга по-настоящему «золотым». Город принял 12,5 миллионов гостей — это население двух средних стран!

Туристы принесли в бюджет города сумасшедшие 800 миллиардов рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее. На эти деньги город может строить новые парки, дороги и набережные.

Не только Эрмитаж: что нового строят в городе?

Многие думают, что в Петербурге можно только смотреть на картины и дворцы. Но город меняется. Вот главные фишки, которые скоро станут хитами:

«Остров фортов» в Кронштадте. Там уже вовсю гуляют люди, открыли крутой музей военно-морской славы, а скоро достроят еще больше прогулочных зон. «Санкт-Петербург Марина». Это будет огромный круглогодичный курорт. С бассейнами, причалами для яхт и отелями. «Кресты» станут деловым центром. Знаменитую старую тюрьму превратят в современное пространство с офисами и кафе. Такого «редевелопмента» в России еще не было.

Что еще притягивает туристов?

Помимо статистики, у Питера есть свои «магниты», о которых не всегда пишут в отчетах:

Гастротуризм. Петербург официально признан кулинарной столицей России. Люди едут сюда ради авторских ресторанов, знаменитых пышек и легендарной шавермы.

Петербург официально признан кулинарной столицей России. Люди едут сюда ради авторских ресторанов, знаменитых пышек и легендарной шавермы. Событийный туризм. Праздник «Алые паруса», фестивали света и джазовые вечера под открытым небом собирают миллионы зрителей.

Праздник «Алые паруса», фестивали света и джазовые вечера под открытым небом собирают миллионы зрителей. «Серебряное ожерелье». Питер стал главным хабом для путешествий по всему Северо-Западу — от Карелии до Пскова.

Итог прост: Петербург перестал быть просто «музеем под открытым небом». Сегодня это современный, удобный и очень живой город, в который хочется возвращаться снова и снова. Даже если вы там уже были десять раз.

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