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Женились — получите выплату: россиянам хотят компенсировать часть расходов на свадьбу

Опубликовано: 21 июня 2026 10:22
 Проверено редакцией
Женились — получите выплату: россиянам хотят компенсировать часть расходов на свадьбу
Женились — получите выплату: россиянам хотят компенсировать часть расходов на свадьбу
Городовой ру
Молодожёнов хотят поддержать рублём.

Свадебные расходы в России могут частично компенсировать за счёт нового налогового вычета. С такой инициативой выступил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Молодым семьям хотят дать новый налоговый вычет

По мнению депутата, свадьба остаётся одним из самых затратных событий в жизни многих россиян. Аренда зала, фотографы, ведущие, праздничный банкет и другие расходы нередко обходятся в сотни тысяч рублей.

"Мы предложили сделать вычет, хотя бы в таком небольшом объёме — 400 тыс. рублей", — рассказал Нечаев.

Сколько денег смогут вернуть молодожёны

Если инициативу поддержат, супруги смогут вернуть часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

При действующей ставке НДФЛ в 13% максимальная сумма возврата составит до 52 тысяч рублей. Если расходы на проведение свадьбы окажутся меньше 400 тысяч рублей, то и размер компенсации будет рассчитываться пропорционально фактическим затратам.

Почему предлагают ввести такую меру

Нечаев считает, что подобная поддержка станет своеобразным "свадебным подарком" от государства и поможет молодым людям увереннее принимать решение о создании семьи.

По мнению депутата, дополнительные меры поддержки способны положительно повлиять на количество новых браков и облегчить финансовую нагрузку на молодожёнов.

Какие налоговые вычеты уже действуют

Сейчас россияне могут оформить несколько видов налоговых вычетов:

  • имущественный вычет (при покупке жилья или строительстве дома)
  • социальные вычеты (за оплату обучения, медицинских услуг, покупку лекарств, занятия спортом)
  • вычеты на детей
  • инвестиционные льготы для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов

Ранее мы писали о том, что выплаты пенсий могут неожиданно остановить.

Автор:
Александр Асташкин
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