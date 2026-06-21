Женились — получите выплату: россиянам хотят компенсировать часть расходов на свадьбу

Свадебные расходы в России могут частично компенсировать за счёт нового налогового вычета. С такой инициативой выступил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
Молодым семьям хотят дать новый налоговый вычет
По мнению депутата, свадьба остаётся одним из самых затратных событий в жизни многих россиян. Аренда зала, фотографы, ведущие, праздничный банкет и другие расходы нередко обходятся в сотни тысяч рублей.
"Мы предложили сделать вычет, хотя бы в таком небольшом объёме — 400 тыс. рублей", — рассказал Нечаев.
Сколько денег смогут вернуть молодожёны
Если инициативу поддержат, супруги смогут вернуть часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
При действующей ставке НДФЛ в 13% максимальная сумма возврата составит до 52 тысяч рублей. Если расходы на проведение свадьбы окажутся меньше 400 тысяч рублей, то и размер компенсации будет рассчитываться пропорционально фактическим затратам.
Почему предлагают ввести такую меру
Нечаев считает, что подобная поддержка станет своеобразным "свадебным подарком" от государства и поможет молодым людям увереннее принимать решение о создании семьи.
По мнению депутата, дополнительные меры поддержки способны положительно повлиять на количество новых браков и облегчить финансовую нагрузку на молодожёнов.
Какие налоговые вычеты уже действуют
Сейчас россияне могут оформить несколько видов налоговых вычетов:
- имущественный вычет (при покупке жилья или строительстве дома)
- социальные вычеты (за оплату обучения, медицинских услуг, покупку лекарств, занятия спортом)
- вычеты на детей
- инвестиционные льготы для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов
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