Народные приметы на 12 августа: что можно и нельзя делать на Ивана Воина

12 августа православная церковь вспоминает великомученика Иоанна Воина и мученика Силуана. В народном календаре этот день считался началом сева озимой ржи — «На Силуана рожь сей». Также он связан с защитной силой: к Иоанну Воину обращались с молитвами о возвращении украденного и защите от несправедливости. Помимо церковного, в этот день отмечают День ВВС России и Международный день молодёжи, пишет "Аргументы и Факты".
О чём молятся Иоанну Воину
Святой Иоанн жил в IV веке, служил в армии императора Юлиана Отступника, но тайно помогал христианам и утешал страждущих. Его почитают как заступника обиженных и защитника от воров. Верующие обращаются к нему с просьбами о возврате пропавшего, о справедливости в судах и о защите дома от злоумышленников.
Что можно и нельзя делать в этот день
В народе 12 августа считалось временем для подготовки к осени. Начинали сеять озимые, наводили порядок в доме и на дворе, завершали старые дела. Также старались мириться с теми, с кем в ссоре — энергия дня считалась благоприятной для примирения.
Строгие запреты касались финансов и новых начинаний. Нельзя было давать или брать в долг, чтобы не потерять достаток. Запрещалось начинать крупные дела — Новолуние делало их рискованными. Не рекомендовалось ссориться, желать зла и стричься. Также советовали не оставлять имущество без присмотра.
Приметы на 12 августа
- Ясный день — к сытой и благополучной зиме.
- Дождь — к затяжной осени.
- Южный ветер — к теплу, северный — к холодам.
- Утренний туман — к ясной погоде и длительному бабьему лету.
- Воробьи чирикают — к теплу.
- Звёздная ночь — к урожайному году.
- Удачный порядок в доме — осень пройдёт легко.
Вывод
12 августа — день, когда церковное почитание Иоанна Воина и народные традиции соединяются вокруг начала сева, защиты дома и порядка в делах. Молитва святому помогает в сложных ситуациях, а соблюдение запретов и примет поддерживает связь с природным и бытовым укладом.
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