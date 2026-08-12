Народные приметы на 12 августа: что можно и нельзя делать на Ивана Воина

Народные приметы на 12 августа: что можно и нельзя делать на Ивана Воина Legion-Media

В день Иоанна Воина и Силуана, когда начинают сеять озимые и молятся о защите дома. В этот день нельзя брать в долг, ссориться и начинать новые дела. Приметы подскажут погоду и урожай.