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Объявлено о выплате россиянам по 22 617 рублей – можно забрать до 25 августа

Опубликовано: 12 августа 2026 02:25
 Проверено редакцией
Объявлено о выплате россиянам по 22 617 рублей – можно забрать до 25 августа
Объявлено о выплате россиянам по 22 617 рублей – можно забрать до 25 августа
Городовой ру
Кому положены выплаты

Грамотное планирование начинается с понимания доступных мер господдержки. До 25 августа отдельные категории граждан получат выплату, размер которой строго регламентирован. Разберитесь в условиях назначения заранее, чтобы гарантированно получить причитающиеся средства. Действуйте по инструкции, чтобы четко понимать свои права, пишет PrimaMedia.

Кому предназначена выплата

Социальная пенсия по инвалидности – это ежемесячная выплата, назначаемая гражданам без трудового стажа, достаточного для страховой пенсии. Государство поддерживает тех, чье здоровье не позволяет трудиться и накапливать стаж.

Размер пособия зависит от группы:

  • Максимум (22 617,67 рубля) – инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам.

  • Для остальных категорий действуют иные тарифы.

Как происходит оформление

Обычно Социальный фонд получает данные автоматически, заявление не требуется. Выплату назначают на срок инвалидности или бессрочно, уведомление приходит в личный кабинет.

При сбоях в системе фонд запросит недостающие реквизиты. Передайте их оперативно:

  • Через «Госуслуги».

  • В клиентской службе СФР.

  • В МФЦ.

Способы получения и нюансы

Выберите удобный вариант: карта «Мир», касса банка или почта (отделение или дом). Комиссия не взимается. Для жителей Севера действует районный коэффициент, но требуется подтверждение проживания. При неполучении пенсии полгода выплату приостановят – для возобновления подайте заявление в СФР.

Короткий итог

Контролируйте актуальность реквизитов в системе СФР и своевременно обновляйте данные. Это избавит от задержек и необходимости восстанавливать выплату.

Ранее "Городовой" сообщал, за сколько месяцев до истечения прав их обязательно нужно обновить.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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