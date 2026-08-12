Объявлено о выплате россиянам по 22 617 рублей – можно забрать до 25 августа

Грамотное планирование начинается с понимания доступных мер господдержки. До 25 августа отдельные категории граждан получат выплату, размер которой строго регламентирован. Разберитесь в условиях назначения заранее, чтобы гарантированно получить причитающиеся средства. Действуйте по инструкции, чтобы четко понимать свои права, пишет PrimaMedia.
Кому предназначена выплата
Социальная пенсия по инвалидности – это ежемесячная выплата, назначаемая гражданам без трудового стажа, достаточного для страховой пенсии. Государство поддерживает тех, чье здоровье не позволяет трудиться и накапливать стаж.
Размер пособия зависит от группы:
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Максимум (22 617,67 рубля) – инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам.
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Для остальных категорий действуют иные тарифы.
Как происходит оформление
Обычно Социальный фонд получает данные автоматически, заявление не требуется. Выплату назначают на срок инвалидности или бессрочно, уведомление приходит в личный кабинет.
При сбоях в системе фонд запросит недостающие реквизиты. Передайте их оперативно:
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Через «Госуслуги».
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В клиентской службе СФР.
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В МФЦ.
Способы получения и нюансы
Выберите удобный вариант: карта «Мир», касса банка или почта (отделение или дом). Комиссия не взимается. Для жителей Севера действует районный коэффициент, но требуется подтверждение проживания. При неполучении пенсии полгода выплату приостановят – для возобновления подайте заявление в СФР.
Короткий итог
Контролируйте актуальность реквизитов в системе СФР и своевременно обновляйте данные. Это избавит от задержек и необходимости восстанавливать выплату.
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