Петербург подвел итоги 2025 года: на что город потратил свои триллионы?

Петербург оказался в пятёрке лучших регионов России по долговой устойчивости.

Губернатор Александр Беглов подписал отчет об исполнении бюджета за прошлый год. Цифры впечатляют: город не просто заработал всё, что планировал, но и немного перевыполнил план.

Откуда в казне деньги?

Петербург заработал 1,41 триллиона рублей. Это на 5% больше, чем в 2024 году. Самое важное: город почти не зависит от помощи из федерального центра.

97% всех доходов — это наши собственные заработки, сообщила пресс-служба Смольного.

В основном бюджет пополнили мы с вами и наш бизнес:

Налоги на зарплаты (НДФЛ) принесли в казну на 56 миллиардов больше, чем годом ранее. Это значит, что зарплаты в городе растут.

принесли в казну на 56 миллиардов больше, чем годом ранее. Это значит, что зарплаты в городе растут. Малый и средний бизнес добавил еще 12 миллиардов.

добавил еще 12 миллиардов. Налоги на имущество принесли плюс 13 миллиардов.

Рекордные траты на жизнь

Потратил город больше, чем заработал — 1,48 триллиона рублей. Но пугаться не стоит: это нормальная практика для развития.

Большая часть денег (845 миллиардов) ушла на то, что мы видим каждый день: медицину, школы, детские сады, спорт и парки.

Город полностью закрыл все социальные обязательства. Пособия, льготы и выплаты выплачивались вовремя и в полном объеме.

Ставка на семьи и молодежь

Особое внимание уделили новому нацпроекту «Семья». На него выделили 31 миллиард рублей. В 2025 году в Петербурге заработали новые меры поддержки, которых раньше не было:

Появилась услуга «социальной няни».

Ввели специальные выплаты для студенток, которые ждут ребенка.

Многодетным семьям теперь компенсируют стоимость обучения детей.

Также город активно вкладывался в проект «Серебряный возраст». Это программа для пенсионеров, которая позволяет им бесплатно посещать музеи, заниматься спортом и получать качественную медицинскую помощь в специализированных центрах.

Город-стройка

Каждый четвертый рубль из бюджета шел на развитие. Всего на стройки потратили 337 миллиардов рублей. Что это дало городу?

Новые школы и детские сады (Петербург почти закрыл старый дефицит соцобъектов).

Строительство дорог и развязок.

Обновление инженерных сетей, чтобы зимой было меньше аварий на трубах.

Жизнь без долгов

Петербург подтвердил статус одного из самых финансово здоровых городов России. Мы входим в пятерку лучших регионов по устойчивости бюджета.

Город сократил свой госдолг на 1,7 миллиарда рублей. Сейчас долг составляет всего 5% от доходов — это очень мало. Главное, что власти справились своими силами, не залезая в кабальные кредиты к коммерческим банкам.

Ранее «Городовой» рассказывал, что 38 000 семей Петербурга решили учить детей за счет государства.